世界日報 第二場牛年理財講座中獎名單

于趾琴社長電腦隨機抽奬照片。

世界日報 4月3日舉辦的第二場「牛年理財系列」線上講座，昨天在本報舉辦抽獎，由社長于趾琴（見圖）用電腦隨機抽出10位幸運者，各獲$25 Amazon 禮卡，將於本周內用電子郵件寄給中獎人。

參加這場退休 問題講座的得獎名單如下：

（1） Sandy Wu （2） Dorcas Mao（3） Kenhao Hsu （4） Jestyn Chang（5） Ivy Chang （6）Joann Liu（7） Hanie Feng （8） Evans Wu（9） Judy Lee （10） Jim Ko

凡註冊聽講者，就算此場未中獎，名單仍會自動加入年底大抽獎， 年底共會抽 出$100 Amazon禮卡，共12名。

世界日報於2021年共會舉辦8場「牛年理財系列」線上講座，每月一場。第三場講座時間訂5月1日 (周六) 上午10時舉行，講題是「企業規劃-如何讓你公司賺錢」。開公司或經辦企業成功的人很多，但失敗的人更多。做老闆的人或身負重責的高級主管，該怎麼做才能將公司經營成功？

走進華人社區，各行各業，各種有規模的商家俯拾皆是。但是要怎麼做才能成為一位真正成功的老板，怎麼樣做才能達到賺錢的目的？這就是第三場講座要探討的問題。

請留意本報即將公布的第三場註冊連接或QR Code，以便上網註冊、免費聽講。只要填問卷和註冊聽講，就可再參加該場$25 Amazon禮卡抽獎，共 10名；凡註冊聽講者也會自動加入年底大抽獎，歡迎民眾參加。