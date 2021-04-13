世界日報 第二場牛年理財講座中獎名單
世界日報4月3日舉辦的第二場「牛年理財系列」線上講座，昨天在本報舉辦抽獎，由社長于趾琴（見圖）用電腦隨機抽出10位幸運者，各獲$25 Amazon禮卡，將於本周內用電子郵件寄給中獎人。
參加這場退休問題講座的得獎名單如下：
（1） Sandy Wu （2） Dorcas Mao（3） Kenhao Hsu （4） Jestyn Chang（5） Ivy Chang （6）Joann Liu（7） Hanie Feng （8） Evans Wu（9） Judy Lee （10） Jim Ko
凡註冊聽講者，就算此場未中獎，名單仍會自動加入年底大抽獎， 年底共會抽 出$100 Amazon禮卡，共12名。
世界日報於2021年共會舉辦8場「牛年理財系列」線上講座，每月一場。第三場講座時間訂5月1日 (周六) 上午10時舉行，講題是「企業規劃-如何讓你公司賺錢」。開公司或經辦企業成功的人很多，但失敗的人更多。做老闆的人或身負重責的高級主管，該怎麼做才能將公司經營成功？
走進華人社區，各行各業，各種有規模的商家俯拾皆是。但是要怎麼做才能成為一位真正成功的老板，怎麼樣做才能達到賺錢的目的？這就是第三場講座要探討的問題。
請留意本報即將公布的第三場註冊連接或QR Code，以便上網註冊、免費聽講。只要填問卷和註冊聽講，就可再參加該場$25 Amazon禮卡抽獎，共 10名；凡註冊聽講者也會自動加入年底大抽獎，歡迎民眾參加。
上一則
進名校教戰守則/提早申請大學10項要領（下）
下一則
FB留言