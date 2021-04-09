線上教育講座第1場：成功申請名校 必先建立學術專業

陳肇新醫學博士（Dr. Simon Chan）

本報今年的春季教育講座，訂4月17日(星期六) 下午1時至5時，在線上舉辦，邀請業界專家為華裔學生提供滿滿的信息，幫孩子在激烈的競爭中，順利進入夢想學校。歡迎學生和家長們註冊免費聽講。上線註冊連結是http://tinyurl.com/39sj827v

4/17 第1場 1:00pm - 1:30pm

陳肇新醫學博士（Dr. Simon Chan）中文主講

「成功申請名校，必先建立學術專業」

陳肇新醫學博士（Dr. Simon Chan）中文演講。他將在線講解如何成功申請名校，他說，想成功申請名校，必先建立學術專業。

2020疫情帶給學生和學校很多困難和挑戰，而且這種困難還將延續到2021的名校申請，申請人數劇增也讓競爭更激烈。無論是即將申請大學的11年級學生，還是剛進高中的9年級學生，成績分數只是第一道篩選，成績優秀進名校不是必然，成績普通進名校也非偶然。學生要成功進入名校必先建立學術專業，再運用申請策略把學術專業和未來目標，在申請文章上表達出來。申請名校，你孩子的準備足夠了嗎？陳肇新醫學博士，將會詳細講解如何通過培訓建立學術專業，增加名校錄取機會。

陳博士畢業於常春藤Princeton普林斯頓大學，擁有多年從醫及升學顧問經驗。曾擔任UCLA 醫學院臨床教授，同時參與Princeton普林斯頓大學、紐約大學 Mount Sinai醫學院和UCLA醫學院招生辦公室審核及面試工作。微信 聯絡uscollegesuccess。