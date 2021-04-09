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線上教育講座第2場：成功進入醫學院 申請策略/專業選擇

洛杉磯訊
陳肇新醫學博士（Dr. Simon Chan）
陳肇新醫學博士（Dr. Simon Chan）

本報今年的春季教育講座，訂4月17日(星期六) 下午1時至5時，在線上舉辦，邀請業界專家為華裔學生提供滿滿的信息，幫孩子在激烈的競爭中，順利進入夢想學校。歡迎學生和家長們註冊免費聽講。上線註冊連結是http://tinyurl.com/39sj827v

4/17 第2場 1:30pm -2:00pm 

陳肇新醫學博士（Dr. Simon Chan）主講

「成功進入醫學院 申請策略/專業選擇」

陳肇新醫學博士（Dr. Simon Chan ）英文演講。他在線演講題目：成功進入醫學院，申請策略和專業選擇。歡迎家長與學生一起參與。

 疫情的影響下，最讓學生苦惱的是研究項目暫停，醫療實習受限制，缺乏了這些經歷如何申請呢？除了醫學博士，還有哪些專業選擇可以成為醫生？什麼時候申請才不會錯失良機？陳肇新醫學博士將給學生和家長解疑，如何從個人醫學興趣入手，獲得與眾不同的醫學學習經歷。針對醫學院的滾動錄取方式，千萬不要等到6月才不慌不忙地開始準備申請文章，還會介紹更多進入醫學院的專業選擇。醫學院申請英文講座，讓立志成為醫生的學生更清晰自己的成功之路。

 陳博士畢業於常春藤Princeton普林斯頓大學，擁有多年從醫及升學顧問經驗。曾擔任UCLA醫學院臨床教授，同時參與Princeton普林斯頓大學、紐約大學Mount Sinai醫學院、和UCLA醫學院招生辦公室審核及面試工作。

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