德成行春分大特惠 折扣高達25%

以守護健康為念的德成行 ( T S Emporium ) 帶來春分大特惠，部份產品在四月中旬前折扣力度高達25%。

作為美洲第一大參茸藥材、燕窩蟲草、山珍海味及美食滋補品店家，德成行供應的南北進補食材品質，40年來已建立好口碑。德成行表示，在經歷了一整年的新冠疫情 ，國內外航班逐步恢復中，陸續開始有許多人飛回亞洲等國，選擇美國 花旗蔘是合適的伴手禮。

德成行的山珍海味部高人氣產品中，尤以鮑魚、干貝、海參 、花膠 (魚肚) 等，被視為入餚烹飪及營養料理的上等滋補品。中醫師認為，鮑魚具有滋陰補陽，止渴通淋，干貝具有調節脾胃虛弱，含有多種人體必須的營養成分，這些食材不僅具強身保健的功效；更是提高飲食品味生活的入門選擇。

在滋陰方面德成行力薦燕窩，該店的金絲燕窩盞成色漂亮，為講究食補饕客的必備品。食用燕窩可以養顏抗衰，益氣補中，增強免疫力。一碗燕窩勾起紅棗椰奶凍，好吃又美顏。

德成行指出，亞洲人講究調理身體就離不開上等藥材，德成行擁有相當豐富品種的中成藥和中草藥，德成行齊備的各類藥材，正可謂「只有想不到的，沒有買不到的」。

不僅線下有老顧客們熟悉的各處實體商店，德成行的網上商城和網上藥房www.tsEmporium.com ，亦成為各州華人消費著的網購管道。德成行在洛杉磯 有四家門市店面，蒙特利公園市兩家分別在：122 W. Garvey Ave. ，電話(626)288-8788，401 E. Garvey Ave. ，電話(626)307-0794，工業市店在 17520 Castleton St., ，電話(626)322-2800，羅蘭岡店在1457 S. Nogales St.，電話(626)839-0022。