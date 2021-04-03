健安保險 專業規畫紅藍卡醫療險

健安保險是一家專業的健保 經紀公司，專門為即將65歲及年滿65歲的銀髮族服務。

健安保險與各大承保聯邦紅藍卡醫療保險 公司皆有簽約合作，公司旗下擁有百位認證之保險專員，皆可用你使用的語言提供詳盡的解說，根據客戶需求推薦適合的健保計畫。他們的保險專員有最新和準確的紅藍 (白)卡資訊，一通電話能幫民眾免費分析每種健保，指導如何使用福利 和量身規劃健保計劃。

健安保險代理：Part B保費每月可節省高達125元。家庭醫生、專科醫生門診0元。住院不限天數0元。藥物保險保費0元。額外福利包含：眼保配鏡補助、助聽器補助、牙保0元保費、健身房福利、櫃檯成藥福利、交通車接送福利、針灸福利和海外緊急醫療福利。

該公司表示，只要客戶對他們提出的健保服務需求，就會竭盡所能為每一位客戶提供完善的物力資源。對於他們每一位的客戶需求，必定努力嚴謹以對。

健安保險公司代理美國各大Medicare (聯邦紅藍卡保險)公司產品：中心健保、聯合健保、惠安納健保、藍盾健保、藍十字健保、環球健保、福全健保、Health Net、Aetna、SCAN、WellCare、Alignment 、Astiva、Promise 、SilverScript及Supplement (補助保險) 。

Medicare (聯邦紅藍卡保險) 有別於其它一般的人壽或員工健康保險，因為此保險是由聯邦政府提供，保險內容相對繁鎖。此保險申請條件除了年齡外，在美之法定身份及社安點數都是其考量之因素，因為會影響受益人所要支付的保費金額。除此之外Medicare的相關規則法令及保險公司福利，隨時不停都有變化，並不是永遠不變，所以需要一家好的保險經紀公司替你把關。

健安保險免費電話1-877-542-0289（聽障/語障711），中文服務接通後按3。疫情期間，健安可協助線上申請，無須本人親自到場。