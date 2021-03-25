我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

新疆棉風波 NIKE也中槍 眾星切割「停止合作」

保時捷推電動汽車 不包括911跑車電動版

洛杉磯訊

德國豪華汽車製造商保時捷(Porsche)預計，未來幾年全電動汽車的銷量將大幅增加，但不要指望它會很快推出標誌性的911跑車的電動版。該公司宣布了一項新計劃，到2030年至少80%的汽車將實現電動化。

保時捷首席執行官Oliver Blume說，「911是我們的標誌。我們將繼續生產內燃引擎911。」「911的概念不允許全電動汽車，因為我們的引擎在後面。如果把電池的重量放在後面，你就不能開車了。」

保時捷報告稱，去年其全球銷售的汽車中有17%是電動汽車，其中三分之一是在歐洲銷售。「電氣化」指的是保時捷Taycan之類的全電動汽車，或者保時捷目前也提供的將電氣化與內燃機結合在一起的混合動力車、和插電式混合動力車。

Blume表示，預計到2030年，保時捷汽車銷售的「主要部分」將是全電動汽車。他說，到2030年，該公司20%的銷售中將不會實現電氣化，其中「大部分」將是911。這並不意味着汽車沒有變化。他說，公司正在開發一款「非常運動的混合動力車」，並借鑑了保時捷混合動力賽車的經驗。該公司還將在「e-fuels」領域投資2400萬美元，這將有助於實現保時捷在2030年實現碳中和的另一個新目標。（李梓瑞譯）

汽車 投資 德國

上一則

洛城電影院重啟 華人家庭150元包場

下一則

仇恨亞裔攻擊不斷 一招簡單防身

延伸閱讀

汽車充電

汽車充電
鴻海傳收購越商Vinfast電動車產線 尋覓生產基地

鴻海傳收購越商Vinfast電動車產線 尋覓生產基地
對戰特斯拉 中國吉利汽車將推出高端電動汽車品牌Zeekr

對戰特斯拉 中國吉利汽車將推出高端電動汽車品牌Zeekr

中國電動車3巨頭 將赴港上市

中國電動車3巨頭 將赴港上市
保時捷推電動單車 每台要1萬700美元

保時捷推電動單車 每台要1萬700美元
保時捷推電動自行車 每台要價上萬美元

保時捷推電動自行車 每台要價上萬美元

熱門新聞

兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

2021-03-17 02:20
20日在康普頓發生的槍擊案造成一名亞裔女子死亡。(縣警圖片)

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

2021-03-21 19:33
大洋郵輪(Oceania Cruises)推出4萬2000元起跳的環球180天旅遊行程。（大洋郵輪提供）

環「郵」世界111天 1.7萬元起跳 疫後旅遊優惠價

2021-03-20 18:55
Christine的親人在募款網站「GoFundMe」為其發起募捐。（GoFundMe）

加州2華女被撞死 都是獨生女…親友募款助其回中國

2021-03-17 02:19
爾灣居民提供涉嫌攻擊亞裔老人的哈士奇犬主人背影。（網路照片）

爾灣亞裔70歲老人遛狗 突遭路人攻擊

2021-03-22 02:19
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡

2021-03-16 22:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡
圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作
H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮

H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮
爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架