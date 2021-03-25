保時捷推電動汽車 不包括911跑車電動版

德國 豪華汽車 製造商保時捷(Porsche)預計，未來幾年全電動汽車的銷量將大幅增加，但不要指望它會很快推出標誌性的911跑車的電動版。該公司宣布了一項新計劃，到2030年至少80%的汽車將實現電動化。

保時捷首席執行官Oliver Blume說，「911是我們的標誌。我們將繼續生產內燃引擎911。」「911的概念不允許全電動汽車，因為我們的引擎在後面。如果把電池的重量放在後面，你就不能開車了。」

保時捷報告稱，去年其全球銷售的汽車中有17%是電動汽車，其中三分之一是在歐洲銷售。「電氣化」指的是保時捷Taycan之類的全電動汽車，或者保時捷目前也提供的將電氣化與內燃機結合在一起的混合動力車、和插電式混合動力車。

Blume表示，預計到2030年，保時捷汽車銷售的「主要部分」將是全電動汽車。他說，到2030年，該公司20%的銷售中將不會實現電氣化，其中「大部分」將是911。這並不意味着汽車沒有變化。他說，公司正在開發一款「非常運動的混合動力車」，並借鑑了保時捷混合動力賽車的經驗。該公司還將在「e-fuels」領域投資 2400萬美元，這將有助於實現保時捷在2030年實現碳中和的另一個新目標。（李梓瑞譯）