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鑽石本田汽車 春季促銷優惠

洛杉磯訊

位於工業市的鑽石本田(Diamond Honda)汽車經銷商，正舉辦「春季促銷優惠」，推出0%頭款及0%利率優惠，並提供終身保修引擎及變速箱服務，有關詳情可電626-935-1700找華人部銷售經理Joe余查詢或預約試車。

該汽車經銷商表示，春季促銷汽車有2020 Civic LX特價2萬888元、或特惠租賃每月98元；2020 Accord LX特價2萬2688元或租賃每月138元、2021 CRV LX特價2萬3888元或租賃每月188元、2021 Odyssey LX特價2萬8288元或租賃每月289元。

鑽石本田自1992年開業以來，被消費者評為最受華人歡迎的本田經銷商之一，該汽車經銷商起初成立於同名城市的Diamond Bar，後遷址至工業市，擁有超過5萬8000呎的面積、35個服務區和龐大的零件部門。他們服務的客戶包括整個大洛杉磯地區及橙縣地區的顧客，規模可以滿足所有本田汽車不同車款的需求。

無論是從洛杉磯、橙縣、聖貝納迪諾還是河濱縣，前往購買或租賃汽車，鑽石本田車程都不遠。他們敬業的銷售人員將以合理的價格，幫助你找到理想的本田汽車；也提供洛杉磯地區的本田新車在線搜索及二手車在線搜索，讓你輕鬆找到一款心儀的汽車。

鑽石本田的出色客戶服務，並不止步於車輛銷售，多年來他們的財務團隊，一直在為尋求貸款買車或租車的客戶，提供專業知識和可負擔的選項。而在零件和修理或維修方面，也可以為客戶提供完善的服務。華人部專業銷售團隊精通國語、粵語、英語及各種語言，和消費者溝通沒有障礙。

鑽石本田汽車經銷商地址在17525 Gale Ave., City of Industry, CA (位60公路旁Azusa Ave.,與Fullerton Road之間)，每週七天營業由上午9時至晚上9時。

本田 汽車 洛杉磯

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