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首都教育線上課 蒙特梭利幼教師證照

洛杉磯訊

首都教育學院經美國教育局認可，由美國蒙特梭利協會(AMS)和美國蒙特梭利師資教育評審委員會(MACTE)授權，有資格為國際留學生頒發I20簽證，協助申請F&M簽證。

該校表示，線上開課，全球認可，終身有效，是海内外創業文憑。0~6歲幼師證書班，掌握敏感期、觀察溝通、常規與環境布置、教案靈活運用，是安親教養與小型創業證書。

蒙特梭利幼教師資證照課程，可抵美國約一半的幼教碩士學分，優秀的學生實習有機會帶薪與申請OPT和美國工作簽證，由當地20多年豐富經驗的園長親自授課，老師定期回訪，上課豐富有趣。有輔助雙語教材，提高通過率，是經濟實用的留學與實習經歷。

該校表示，做老師走上線上教學並不難，但如何建立專業，結合線上與線下，才能真正立於不敗之地，而教育行業是一個進可攻退可守且永遠不會消失的行業，現在的家長越來越注重幼兒啟蒙教育，即使各行各業面臨歇業，但老師們卻比平常更忙，準備網課，有的還進行一對一輔導，小型家庭托兒、私家保姆也是行情看漲。等疫情過後，工作回到正軌，而幼教人才需持續進修將自己推上專業迎上這一波的職場上升期，同時走向家庭化個人導師，同時為另一職涯的講師路線做準備。

更多詳情可微信聯繫pennyyang63 或電626-593-6988，或email:[email protected]

教育局 美國 工作簽證

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