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國際婦女節 大莊家表揚華語客服團隊

坦密庫拉訊
華語VIP客戶專員Doris Kuan 管庭 (圖右) 、Amy Rowe 葉梅英 (圖左) 。
華語VIP客戶專員Doris Kuan 管庭 (圖右) 、Amy Rowe 葉梅英 (圖左) 。

3月8日是國際婦女節，節日前後，到處看到主流品牌為重視女性，紛紛介紹各行各業中的傑出女性，禮讚她們在各自領域裡所展現的努力及成就。

由魯瑟諾印第安Pechanga族人擁有並經營的「大莊家賭場度假村」，特別推舉華語VIP客戶專員Doris Kuan 管庭、Amy Rowe 葉梅英，表揚兩人多年來的專業及精進服務，為大莊家的華語客服團隊帶來亮麗佳績。

任職賭場度假村VIP客服，除了個性活潑、好相處解人意之外，本身的學經歷、語言能力及EQ都重要。Doris 和Amy在大莊家相當資深，她們客戶也因受到其照顧而玩得安心及開心。

Doris的「多元文化」特質，體現在她事業生涯的各職位上。高中畢業於英屬時期的香港，後前往東京繼續進修酒店管理專業。在日本，她一邊讀書；一邊為亞洲雜誌做美髮產品及服裝模特兒來賺取學費。

然而，酒店管理及旅遊業才是 Doris 的真正熱忱所在，在逾30年的職涯，她曾在洛杉磯市中心的希爾頓酒店擔任營銷主任，自2015年起任「大莊家」華語VIP客戶主任。Doris表示，她十分熱愛並欣賞「大莊家」的友好氛圍，以及鼓勵團隊成員間的合作精神，管理層始終為客人及團隊員工的利益之間做出正確選擇。許多客戶讚嘆Doris的語言才華，她能夠說流利英、日、粵、國語及上海話。

來自台灣的 Amy 十歲時與家人移民到美國定居紐約。畢業於曼哈頓上東區的Hunter College獲文科學士學位，之後來到加州成為了一名室內裝潢師達15年。為嘗試新職業，於洛杉磯博彩娛樂場任荷官12年，2010年獲聘「大莊家」，感受到團隊上下及顧客相處間的歡愉氣氛。除了母語台、國語外，Amy流利掌握英語及粵語。

連絡「大莊家」華語專屬客戶服務團隊1-877-711-2946或瀏覽 www.pechanga.com。

洛杉磯 台灣 加州

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