你是否快要65歲了？對於許多即將迎接65歲、就將有紅藍卡的人來說，如何選擇適合的聯邦醫療保險 計畫，是很重要的一件事。

如果想消除你對聯邦醫療保險（紅藍卡）的疑惑，譬如應該是選擇原有聯邦醫療保險，還是選擇聯邦醫療保險優勢計畫？他們有什麼不同？怎麼樣對你才是最適合的，都可讓惠安納（Humana）來幫助你。

「惠安納」是一家美國 健康保險公司，總部設在肯塔基州，於1984年開始在加州服務。截至2020年，Humana在美國擁有超過2000萬名會員，擁有4萬6000名員工。該公司在「財富」美國500強名單中排名第52 ，它也是美國第三大健康保險公司。他們提供專注的醫療保健服務，讓長者的醫療健保之路變得更輕鬆容易。

惠人關懷、以人為本。惠安納醫療保險公司幫助耆老，讓銀髮族可以更方便照顧自己的健康。因為該公司已擁有超過30年聯邦醫療保險的豐富經驗，和超過840萬的聯邦醫療保險優勢計畫與處方藥計畫的會員。他們提供包括惠安納Gold Plus HMO的各種各樣聯邦醫療保險優勢計畫，以迎合銀髮族的需求。

惠安納Gold Plus HMO計畫包含以下福利 ：洛杉磯和橙縣的每月0元保費計畫，內含處方藥保障、設定年度最高的自付限額、並提供海外緊急醫療保障。第1級和第2級的90天郵購處方藥都是0元自付額；家庭醫生與專科醫生就診也是0元自付額；還有講中文的醫生，針灸、牙科、視力和聽力保障；每季度美金125元的成藥和個人護理產品補助金；透過SilverSneakers計畫免費獲得健身房會籍；網絡內保健、緊急護理和精神健康的視頻會診0元自付額等。

惠安納在2019和2020年，均因全天候的客戶服務而得獎。Humana惠安納在南加州洛杉磯縣及橙縣均設有辦公室，為雇主團體、政府項目和個人提供多種健康、藥品和補充福利計畫。如果你失去福利、搬遷或首次申領聯邦醫療保險（紅藍卡），都可聯絡持照的惠安納中文銷售代理人，了解你是否有資格今天就加入。電話登記加入很容易，無須親自到辦公室。

詳情可去電惠安納免費中文專線1-855-898-9120（聽障專線711）洽詢。你也可以在惠安納的中文網站上Humana.com/ChineseCA，找到有關這兩種計畫所提供福利的許多資訊。