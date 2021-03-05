接種新冠病毒疫苗 安全有效又免費

民衆可至官網查看何時可以接種疫苗。

接種新冠疫苗 的需求量很大，California All表示，民眾可以查看何時輪到自己接種疫苗。在myturn.ca.gov進行註冊，或去電(833)422-4255安排預約。

疫苗是結束COVID-19疫情的最重要的工具之一。州政府將為所有想要接種疫苗的加州 民眾公平地分配安全有效的疫苗，有望在2021年夏季之前獲得足夠的疫苗供應量，為大多數加州民眾接種疫苗。

民衆可至官網查看何時可以接種疫苗，如何接種疫苗，疫苗如何起作用，疫苗接種進度一覽表，接種疫苗後的注意事項，有關疫苗的消息，問題與解答。

陸續的疫苗接種已讓疫情趨緩，開始優先順序，以便為所有想要接種疫苗的加州民眾公平地分配疫苗。COVID-19疫苗已經面世，美國 食品藥品監督管理局(FDA)為兩款疫苗發布了緊急使用授權。美國疫苗安全系統確保所有疫苗必須盡可能的安全。了解聯邦政府正在採取怎樣的方法來確保疫苗的安全性，加州成立了由專家組成的科學安全性審查工作組，該工作組已確認，經FDA授權的疫苗安全有效。疫苗可以幫助我們的免疫系統在今後對抗傳染病。

一般來說，在一系列疫苗接種的最後一個注射之後，疫苗會需要數週的時間才能形成完整的保護功能。在接種疫苗後數日內，你可能會出現手臂發痠、疼痛、疲勞或發燒症狀，但這些症狀均無害。出現這些症狀，即表明你的免疫系統正在產生抵禦該病毒的能力。接種疫苗的好處：預防感染，以及防止將其傳染給他人。疫苗防止傳播病毒給其他人的能力尚不明確，但是正在進行仔細的研究。

疫苗接種的方式取決於何時能符合資格、以及屆時的疫苗供應量。可透過My Turn預約接種。在部分郡縣居住或工作的醫務人員及65歲以上人士，65歲以下的教育工作者和托兒服務提供者，幼稚園-12年級學校教職工及托兒工作者疫苗分配計劃，可以造訪網站myturn.ca.gov或去電(833)422-4255立即預約接種。

更多詳情可上網https://covid19.ca.gov/zh-hans/vaccines/#COVID-19-vaccines-are-here。