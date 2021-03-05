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加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

接種新冠病毒疫苗 安全有效又免費

加州訊
民衆可至官網查看何時可以接種疫苗。
民衆可至官網查看何時可以接種疫苗。

接種新冠疫苗的需求量很大，California All表示，民眾可以查看何時輪到自己接種疫苗。在myturn.ca.gov進行註冊，或去電(833)422-4255安排預約。

疫苗是結束COVID-19疫情的最重要的工具之一。州政府將為所有想要接種疫苗的加州民眾公平地分配安全有效的疫苗，有望在2021年夏季之前獲得足夠的疫苗供應量，為大多數加州民眾接種疫苗。

民衆可至官網查看何時可以接種疫苗，如何接種疫苗，疫苗如何起作用，疫苗接種進度一覽表，接種疫苗後的注意事項，有關疫苗的消息，問題與解答。

陸續的疫苗接種已讓疫情趨緩，開始優先順序，以便為所有想要接種疫苗的加州民眾公平地分配疫苗。COVID-19疫苗已經面世，美國食品藥品監督管理局(FDA)為兩款疫苗發布了緊急使用授權。美國疫苗安全系統確保所有疫苗必須盡可能的安全。了解聯邦政府正在採取怎樣的方法來確保疫苗的安全性，加州成立了由專家組成的科學安全性審查工作組，該工作組已確認，經FDA授權的疫苗安全有效。疫苗可以幫助我們的免疫系統在今後對抗傳染病。

一般來說，在一系列疫苗接種的最後一個注射之後，疫苗會需要數週的時間才能形成完整的保護功能。在接種疫苗後數日內，你可能會出現手臂發痠、疼痛、疲勞或發燒症狀，但這些症狀均無害。出現這些症狀，即表明你的免疫系統正在產生抵禦該病毒的能力。接種疫苗的好處：預防感染，以及防止將其傳染給他人。疫苗防止傳播病毒給其他人的能力尚不明確，但是正在進行仔細的研究。

疫苗接種的方式取決於何時能符合資格、以及屆時的疫苗供應量。可透過My Turn預約接種。在部分郡縣居住或工作的醫務人員及65歲以上人士，65歲以下的教育工作者和托兒服務提供者，幼稚園-12年級學校教職工及托兒工作者疫苗分配計劃，可以造訪網站myturn.ca.gov或去電(833)422-4255立即預約接種。

更多詳情可上網https://covid19.ca.gov/zh-hans/vaccines/#COVID-19-vaccines-are-here。

COVID-19疫苗旨在預防感染COVID-19。
COVID-19疫苗旨在預防感染COVID-19。
戴口罩，保持社交距離。
戴口罩，保持社交距離。

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