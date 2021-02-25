頂尖房產與貸款經紀╱Rosalyn陳 談重貸與買房

貸款專員Rosalyn陳

2020是一個充滿挑戰及變化的一年，政府為了因應COVID-19帶來的衝擊，不斷祭出緩解計劃及刺激經濟的政策，很多屋主跟投資 者會問，經過了2020一整年的歷史新低，2021年的利率 會有什麼變化？

貸款 專員Rosalyn陳表示，房屋利率本來就是每天有變化，以目前來說，利率雖小有漲幅，但還是維持在歷史的新低，加上有些放款銀行有不定期的優惠，2020尚未有所行動的人，2021年還是有機會的。

聯邦政府在2021年會報指出，美國經濟離恢復正常，還有一段長遠的道路要走。所以聯邦儲備會嘗試把利率壓低，基準利率幾近於零，這些措施對銀行跟借款人來說都是相當有利。

Rosalyn陳說，如果還在考慮重貸、買房或投資，現在進場都還是好時機，房巿場現正熱絡，供不應求。以重貸來說，如果可以降低1%的利率，就非常值得考慮重貸。如果可以省下0.5%的利率，建議可以利用放款銀行的Lender's Credit支付部分或全部的Closing Costs也是值得。另外是如果目前的房貸利率是浮動，例如5/1，7/1，那現在更是好時機把利率固定下來。另由30年的貸款，縮短至15年或借由重貸付清稅，付清信用卡帳單也是聰明的選擇。

如果房子因為COVID-19，正處在Forbearance狀態，等到Forbearance結束之後，按時連續付三個Mortgage Payments，一樣可以享有現在重貸的低利率。如有任何房屋貸款方面的問題，可電626-201-6354找貸款專員Rosalyn陳查詢。