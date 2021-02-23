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Lexus汽車與華人演員聯手製作宣傳視頻

【洛杉磯訊】

為牛年到來，Lexus 汽車與 Crazy Rich Asians（瘋狂亞洲富豪）華裔演員錢信伊（Ronny Chieng）合作，撰寫並執導了一部農曆春節送禮之道的小品。在視頻中，這位明星開著一部 2021 Lexus IS F SPORT 穿梭於陽光普照的夏威夷美景，同時也在苦苦思索，要給哪些遠房親戚送紅包。

在視頻中和錢信伊搭檔演出的是全新 Lexus IS F SPORT，它擁有多項重新設計的視覺焦點，包括霸氣的格柵、令人眼前一亮的尾燈和氣勢逼人的低重心姿態。經過重新構思的內部採用了全新可選配的 10.3 英寸觸控屏幕，加上觸手可及的尖端互聯技術，是迄今為止最先進的 IS 車款。讀者可到www.instagram.com/p/CLH-cdcha32/觀賞視頻。

錢信伊生於牛年，並參與演出「Godzilla vs. Kong哥吉拉大戰金剛」和 「 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings尚氣與十環傳奇」這些即將上映的巨片。他表示，關於農曆新年的傳統習俗有很多規則，每當有疑問，他必向媽媽再三確認。很高興這次能夠與Lexus合作，在開著全球其中一部最棒的超前衛汽車四處兜風的同時，又可以讓大家意識到一個重要的問題：到底該給誰紅包？

Lexus堅持主張大膽的設計、富於想像力的科技、和令人振奮的性能表現，使 Lexus 這個豪華生活品牌能夠為客戶創造令人驚嘆的體驗。自 1989 年推出兩款豪華轎車開始，Lexus 便展開了對完美孜孜不倦的追求。此後，Lexus 擴充了其產品陣容，以滿足全球 90 多個國家的客戶對豪華品味的需求。

Lexus 透過在美國的 242 家經銷商銷售旗下的全系列豪華車款。旗下擁有六款混合動力汽車的 Lexus， 是豪華混合動力汽車的領軍者。Lexus 也提供八款 F SPORT 車型和兩款 F 高性能車型。Lexus致力成為一個深具遠見，能夠預見消費者未來的豪華汽車需求的品牌。有關Lexus詳情可到Lexus.com查詢。

汽車 美國 華裔

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