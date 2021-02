Lexus汽車與華人演員聯手製作宣傳視頻

為牛年到來,Lexus 汽車 與 Crazy Rich Asians(瘋狂亞洲富豪)華裔 演員錢信伊(Ronny Chieng)合作,撰寫並執導了一部農曆春節送禮之道的小品。在視頻中,這位明星開著一部 2021 Lexus IS F SPORT 穿梭於陽光普照的夏威夷美景,同時也在苦苦思索,要給哪些遠房親戚送紅包。

在視頻中和錢信伊搭檔演出的是全新 Lexus IS F SPORT,它擁有多項重新設計的視覺焦點,包括霸氣的格柵、令人眼前一亮的尾燈和氣勢逼人的低重心姿態。經過重新構思的內部採用了全新可選配的 10.3 英寸觸控屏幕,加上觸手可及的尖端互聯技術,是迄今為止最先進的 IS 車款。讀者可到www.instagram.com/p/CLH-cdcha32/觀賞視頻。

錢信伊生於牛年,並參與演出「Godzilla vs. Kong哥吉拉大戰金剛」和 「 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings尚氣與十環傳奇」這些即將上映的巨片。他表示,關於農曆新年的傳統習俗有很多規則,每當有疑問,他必向媽媽再三確認。很高興這次能夠與Lexus合作,在開著全球其中一部最棒的超前衛汽車四處兜風的同時,又可以讓大家意識到一個重要的問題:到底該給誰紅包?

Lexus堅持主張大膽的設計、富於想像力的科技、和令人振奮的性能表現,使 Lexus 這個豪華生活品牌能夠為客戶創造令人驚嘆的體驗。自 1989 年推出兩款豪華轎車開始,Lexus 便展開了對完美孜孜不倦的追求。此後,Lexus 擴充了其產品陣容,以滿足全球 90 多個國家的客戶對豪華品味的需求。

Lexus 透過在美國 的 242 家經銷商銷售旗下的全系列豪華車款。旗下擁有六款混合動力汽車的 Lexus, 是豪華混合動力汽車的領軍者。Lexus 也提供八款 F SPORT 車型和兩款 F 高性能車型。Lexus致力成為一個深具遠見,能夠預見消費者未來的豪華汽車需求的品牌。有關Lexus詳情可到Lexus.com查詢。