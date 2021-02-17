加州無菸草計畫 杜絕二手菸危害

加州 公共健康部門表示，大多數的人為確保自己和他人的安全，現在都會盡量待在家裡。但是，除非你住在無菸的建築物中，否則你應該再多留意關注家庭安全。因為二手菸可穿過牆壁、水槽排水管、及通風口的裂縫，並夾帶成千上萬種可能危害肺部的有毒化學物質到處飄散。

同樣地，即使電子菸的氣味可能不會引發危險，但電子菸的二手菸也會危害肺部。電子菸的氣霧會產生超細微粒，就和香菸的煙霧一樣，會讓使用者或其周圍的人在吸進去時深入沈積於肺部。

加州無菸草計畫Tobacco Free CA希望你的家能常保安全，尤其現在肺部健康更是重要的關鍵。可上網瀏覽他們的網站TobaccoFreeCA.com/Chinese，以了解如何保護自己、家人及更多人免受菸草危害。

關於加州菸草控制計畫，在1988年11月，加州選民通過99號提案，批准了「菸草稅及健康保護法案」，開始對每包香煙加收25美分的稅。此稅收的一部分用來資助在美國 運作時間最長最久的菸草綜合控制計畫，也就是加州菸草控制計畫(CTCP)。

CTCP的使命是藉由減少因使用菸草產品所引起的疾病及提早死亡，以改善所有加州人的健康。這些都透過教育及鼓舞大眾的方式來完成：減少暴露於二手菸及環境中有毒香菸廢棄物所造成的有害影響；了解菸草商的危害影響；採取行動，並在社區中參與打擊菸草的抗爭；消除大眾對於菸草的依賴。自從該計畫於1989年開始實施以來，在永久改變公眾如何看待菸草使用及菸草商的行銷方式上，加州一直處於領先地位。

如此所達到的正面結果，在全加州處處可見：88%的加州人不吸菸。青少年吸菸率在全美是最低的州之一。加州的肺癌發病率下降速度是美國其他地區的三倍以上。

該計畫雖然已經獲得許多成功，但仍有眾多工作要做：長久以來，導致疾病、殘疾和提早死亡的原因中，菸草的使用一直是其中最能事先預防的單一原因。仍然有八分之一的加州人在吸煙，這個數量等於超過300萬人，與洛杉磯市的人口相同。

每年有成千上萬的孩童沉迷於菸草，數以百萬的加州人仍持續在家中或工作場合暴露於二手菸之中。菸草商每年花費成千上百億美元 ，以吸引新的吸菸者、開發新產品，並透過提供折扣優惠券來維持現有客戶。因此加州公共健康部門，必需致力提升加州居民的健康及福祉。