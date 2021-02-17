加州無菸草計畫 杜絕二手菸危害
加州公共健康部門表示，大多數的人為確保自己和他人的安全，現在都會盡量待在家裡。但是，除非你住在無菸的建築物中，否則你應該再多留意關注家庭安全。因為二手菸可穿過牆壁、水槽排水管、及通風口的裂縫，並夾帶成千上萬種可能危害肺部的有毒化學物質到處飄散。
同樣地，即使電子菸的氣味可能不會引發危險，但電子菸的二手菸也會危害肺部。電子菸的氣霧會產生超細微粒，就和香菸的煙霧一樣，會讓使用者或其周圍的人在吸進去時深入沈積於肺部。
加州無菸草計畫Tobacco Free CA希望你的家能常保安全，尤其現在肺部健康更是重要的關鍵。可上網瀏覽他們的網站TobaccoFreeCA.com/Chinese，以了解如何保護自己、家人及更多人免受菸草危害。
關於加州菸草控制計畫，在1988年11月，加州選民通過99號提案，批准了「菸草稅及健康保護法案」，開始對每包香煙加收25美分的稅。此稅收的一部分用來資助在美國運作時間最長最久的菸草綜合控制計畫，也就是加州菸草控制計畫(CTCP)。
CTCP的使命是藉由減少因使用菸草產品所引起的疾病及提早死亡，以改善所有加州人的健康。這些都透過教育及鼓舞大眾的方式來完成：減少暴露於二手菸及環境中有毒香菸廢棄物所造成的有害影響；了解菸草商的危害影響；採取行動，並在社區中參與打擊菸草的抗爭；消除大眾對於菸草的依賴。自從該計畫於1989年開始實施以來，在永久改變公眾如何看待菸草使用及菸草商的行銷方式上，加州一直處於領先地位。
如此所達到的正面結果，在全加州處處可見：88%的加州人不吸菸。青少年吸菸率在全美是最低的州之一。加州的肺癌發病率下降速度是美國其他地區的三倍以上。
該計畫雖然已經獲得許多成功，但仍有眾多工作要做：長久以來，導致疾病、殘疾和提早死亡的原因中，菸草的使用一直是其中最能事先預防的單一原因。仍然有八分之一的加州人在吸煙，這個數量等於超過300萬人，與洛杉磯市的人口相同。
每年有成千上萬的孩童沉迷於菸草，數以百萬的加州人仍持續在家中或工作場合暴露於二手菸之中。菸草商每年花費成千上百億美元，以吸引新的吸菸者、開發新產品，並透過提供折扣優惠券來維持現有客戶。因此加州公共健康部門，必需致力提升加州居民的健康及福祉。
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