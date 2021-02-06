老北方烤鴨店 過年訂烤鴨打七折

老北方烤鴨店（NC Peking Duck）

快過年了，「老北方烤鴨店」特別推出：訂北京 烤鴨打七折，再送鴨架，剔除鴨肉後的鴨架可以用來煲湯，老北方烤鴨店的甜麵醬更是獨家秘製，味道很正。

北京烤鴨是中國 的名菜，又名北京填鴨，用料是優質的肉食鴨，北京烤鴨是果木炭火烤做成，色澤紅潤，肉質肥而不腻。北京烤鴨分為「掛爐烤鴨」與「燜爐烤鴨」兩大流派，而北京最著名的號烤鴨店也即是兩派的代表，以全聚德的掛爐烤鴨和便宜坊的燜爐烤鴨最為出名。

而老北方烤鴨店的韓師傅，就是當年在北京全聚德的門徒，烤製完成的鴨子用刀削成小片，叫做「片鴨」，理想情况下2分鐘30秒片完，配以大蔥絲、黄瓜絲、甜麵醬，用薄餅捲著吃。

除此之外，「老北方」在過年期間特別推出勁爆年菜：紅燒醬蹄、四喜丸子、清蒸黑鱈魚、二姐豆花魚片、重慶辣子雞、飄香美鮭魚片、乾鍋田雞、霸王啤酒鴨，還有過年必吃的「元寶」水餃。

再度限量開堂吃，老北方有三間大小尺寸不一的包廂，裝修氣派講究，有中國味兒，逢年過節適合大宴小酌，疫情 期間的衛生講究，外賣包裝服務都是顧慮周到。地址17515 Colima Rd; City of Industry，電話626-839-0000。