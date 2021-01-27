調升最低工資 恐阻經濟復甦？

支持15美元 最低工資的勢頭漸增，但部分美國 民眾擔心未到時候。

總統拜登 計畫向遭受疫情肆虐的主要街道提供更多援助，當小企業主們為此歡呼時，他們也在討論他的另一項承諾：將聯邦最低工資提高到每小時15美元。工人權利組織對此舉表示歡迎，但美國中小企業的倡導者警告說，這樣的增長可能會阻礙經濟復甦，經濟復甦本來就充滿挑戰，正在從健康危機中恢復穩定。

自2009年以來，儘管民主黨一再努力提高低薪工人的工資，聯邦最低工資一直沒有變動。美國國會預算辦公室2019年的一份報告預計，到2025年，將聯邦最低工資逐步提高到每小時15美元，將增加1700萬工人的工資，但也可能使130萬工人失去工作。此外，它還將使130萬人擺脫貧困。儘管聯邦最低工資水平已經停滯了10多年，但美國有一半以上的州的最低工資水平高於聯邦最低工資水平，隨着地方政府採取行動，各州和市政府對15美元最低工資的推動勢頭正在增強。

Opportunity Insights的研究人員預測，去年美國小型企業的數量下降了近30%。許多行業組織都表達了他們的擔憂。美國國家餐廳協會表示，拜登的舉動對整個行業「弊大於利」。International Franchise Association還警告稱，目前上調工資可能適得其反。「要求部分工人的工資提高一倍以上，將損害處境艱難的企業，可能會放緩復甦。」

倡導組織全國獨立企業聯合會呼應了這一觀點，稱小企業將受到不成比例的傷害。（李梓瑞譯）