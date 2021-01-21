英語會話及普通話培訓 免費上網課

一項免費網上英語會話及普通話培訓班，現正開班，歡迎報名參加。

由蒙特利公園市中國 佈道會(ECF International)屬下的教育 文化基金會(Education and Culture Foundation)，舉辦免費網上(Zoom)英語會話及普通話培訓班，主要教授青少年或成年人日常會話，讓其在生活上、職業上有良好溝通能力。

主辦單位表示，英語會話班由關坤尤老師教授，關老師畢業於加州 州立大學，精通英語及普通話，不單擁有豐富的教學經驗，而且有愛心和耐心。「英語會話班」上課日期由1月20日至3月26日，上課時間是逢星期一、星期三及星期五上午10時至中午12時。

普通話會話班由孫南老師教授，孫老師來自中國遼寧撫順，有大學學歷，長期從事財務工作。孫老師說標準及流利的普通話，並愛好中國文學，對中文教學有多年的豐富經驗，曾事奉教會中文部多年。「普通話會話班」上課日期由2月20日至4月24日，上課時間是逢星期六上午10時至中午12時。

如有意參加以上課程，可電報名及查詢熱線626-288-8828，或電郵[email protected]查詢，中國佈道會教育文化基金會辨公室地址在437 S. Garfield Ave., Monterey Park, CA。