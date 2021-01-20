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百達翡麗名表 昌興珠寶華人獨家代理

洛杉磯訊

每一枚百達翡麗 (Patek Philippe) 計時，都凝聚著傳承多年的寶貴經驗和無數小時的辛勤付出，珍貴精品甚具增值潛力。百達翡麗華人獨家代理昌興珠寶擁有限量版、經典款及最新表款供選。

百達翡麗多功能男裝5146J腕表 (見圖)，18K黃金款式，乳白色表盤，金質立體時標與字塊，中心大秒針。9至10時位置設有小表盤指針顯示星期，2至3時位置設有小表盤指針顯示月份，6時位置設有日曆顯示窗。自動上弦機械機芯，附百達翡麗原廠優質印記 (PP Seal)。5146J腕表搭配深啡色鱷魚皮表帶，高貴優雅，備受矚目，當之無愧地成為百達翡麗的旗艦表款之一。

昌興珠寶表示，第一名表百達翡麗的意義，已經超越其單純的時計功能，正如百達翡麗廣為流傳的廣告語「沒有人能真正擁有百達翡麗，只不過為下一代保管而已」，說明了它的傳家價值。新年新氣象，昌興珠寶歡迎愛表人士觀賞，體驗具魅力的百達翡麗名表。

昌興珠寶聖蓋博店(全統廣場) 地址: 140 W. Valley Blvd. #119, San Gabriel，電話 (626) 280-9195，羅蘭岡店(香港廣場) 地址: 18436 Colima Rd., Rowland Heights，電話 (626) 810-8883，可上網www.chonghing.com先預約或電郵[email protected]查詢。

聖蓋博 華人 香港

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