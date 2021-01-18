胡雅棠律師 專精移民、刑事案件

胡雅棠律師，身經百戰，20多年豐富的出庭經驗，為客戶成功辦理每個案件。

胡雅棠律師事務所（Law Office of Hector Hu），由資深律師胡雅棠親自辦案，20多年來經歷過諸多時期的美國 法律和移民的變化，協助客戶處理過各種複雜困難的案件，專精各類移民案件，包括法庭、保釋、 庇護、 綠卡 申請等，刑事案件包含未成年刑事犯罪，家暴、偷竊盜用、 清洗紀錄、移民相關事項的業務。身經百戰豐富的出庭經驗，為客戶成功辦理每個案件。

美國移民局 對結婚綠卡、及有犯罪紀錄的綠卡或公民入籍申請審核極為嚴格。胡律師全方位協助客戶提供移民局所需完整證明材料，幫助過眾多夫妻及家屬成功完成綠卡申請。除此之外，胡律師充分利用自己對於辦理刑事案件的累積經驗，配合他專業的移民法知識及對美國社會的文化理解，已經成功協助衆多客戶取得了移民局的豁免，成功達到他們的綠卡申請及公民入籍。

美國移民法提供給進入美國後的外國人、在美國境內庇護申請權利，但是庇護案件申請的成功除了需要申請人對過去的經歷陳述之外，還必須符合法院過去的案例判決及美國政府的國情報告內容。胡律師表示，有經驗、且負責任的律師非常重要。庇護申請成功的關鍵在於客戶對自己過去經歷的陳述表達，和有無檔的證明、及能否成功把自己與其他移民官眼中千篇一律的樣板申請區分出來。

刑事案件在美國不論自己是否有錯，如遭到員警詢問、調查或逮捕，你都應該儘量避免直接與員警交涉，保護自己的權益。除了避免被無辜的定罪坐牢之外，任何刑事犯罪都會對自己的移民身分有直接的影響。胡律師表示他可以協助客戶獲取理想的辦案結果，可以替客戶與檢察官取得共識，避免影響到客戶未來移民的問題。

胡雅棠律師為UCLA經濟學學士，California Southern Law School法學博士，具有加州律師執照，是加州最高法院，美國聯邦法院，美國聯邦第九巡迴上訴法院等法院的出庭律師。

胡雅棠律師從2004年加入美國最大的移民律師協會（AILA），在美國替成千的家庭解決他們在法律及移民方面的困難。胡律師初中移民美國，不但對美國的生活及文化有著深刻的認識，對中國的文化習俗也相當熟悉。

胡律師中文流利，不需由翻譯代勞，讓客戶更直接地獲得資訊和答案。他注重辦理案件的品質，而不是案件的數量。中文專線電話：626-872-2208，電子郵件：[email protected]，地址：1721 Garvey Ave. Suite E，Alhambra, CA，可上網：www.huyatanglvshi.com。