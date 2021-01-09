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加州疫情嚴重 好萊塢暫停電視製作

洛杉磯訊

隨著加州新冠肺炎病例激增，好萊塢暫停電視製作。

在加州的冠狀病毒病例、住院和死亡人數持續上升幾個月後，一些好萊塢協會和工會建議，暫時停止真人製作電視節目和獨立電影。「南加州醫院正面臨一場我們從未見過的危機，」SAG-AFTRA主席Gabrielle Carteris說：「由於醫院急診室人滿為患，病人在等待治療的救護車上死亡。對於現場生產來說，這不是一個安全的環境。」

美國演員工會、聯合政策委員會、和美國製片人協會公布了他們的建議。洛杉磯市長賈西提在CBS的Face the Nation節目中表示，洛杉磯縣每六秒就有一人感染新冠病毒，該州的住院率達到了大流行開始以來的最高水平。

SAG-AFTRA的國家執行董事大衛·白說，「現在，醫院病床幾乎沒有，很難理解一個在片場受傷的工人要怎麼去尋求治療。」

華納兄弟上周宣布，CBS的「媽媽」、「B Positive」、「Bob Hearts Abishola」、以及Showtime的「無恥之心」、和Netflix的「You」停後將開拍。環球還暫停了包括「先生」在內的六部電視劇的拍攝。「市長」、「凱南」、「好女孩」、「布魯克林9-9」，該公司的大部分劇集都暫定在1月11日開拍，除了「布魯克林9-9」，該劇暫定將在1月18日之後開拍。

Variety還報導稱，由華特迪士尼旗下的20世紀電視、和美國廣播公司(ABC)製作的16部節目延長了停播時間。這其中包括：喜黑之人、喜混之人、實習醫生格蕾、第19站、和我們這一天。美國廣播公司(ABC)的戈德堡家族(The goldberg)、和Netflix的非典型(non-standford)，由索尼影視製作，原定於下周恢復製作，但將於下周重啟。Jeopardy和幸運之輪，暫定將在1月11日恢復拍攝。

CBS工作室製作的海軍罪案調查處(NCIS)、海軍罪案調查處：洛杉磯(NCIS：Los Angeles)、海豹突擊隊(Seal Team)、和女人為什麼殺人(Why Women Kill)也在推遲到1月11日的製作之列。（李梓瑞譯）

美國 加州 洛杉磯

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