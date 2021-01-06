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英國基爾大學 將裝風力渦輪

洛杉磯訊

風力渦輪這項技術在英國基爾大學的安裝，將通過法國公用事業公司Engie資助和管理的合作進行，Engie也將設計、建造和運行這項計畫。此外，一個「工業大小的電池」將被用來存儲1089萬美元發展產生的能量，這將被稱為低碳能源發電項目。

總的來說，校方希望這些可再生能源能滿足該校50%的電力需求。渦輪機和太陽能電池板產生的任何未使用的電能，都將回流到當地電網。基爾校園即將進行的風能和太陽能集成，將作為其智能能源網絡演示平台的補充。

該大學解釋說，SEND和living lab將被用來「開發和測試創新的新型智能能源、可再生能源和節能技術。」這將為全世界社區的收養提供一個模式。「發送」項目中不可或缺的是、校園內的能源中心Horwood Energy Centre，該中心被描述為「一個可以通過最先進的智能信息系統集成、處理和分析實時能源數據流的樞紐」。

去年10月，英格蘭東北部的一個地方當局宣布，將為大學研究人員提供一所房子，以測試低碳技術。赫爾市議會和赫爾大學之間的合作夥伴關係將集中於「聯合通風和空氣源熱泵技術」的使用。該項目將在一年的時間裡，收集房屋內供暖和能源使用的信息，項目團隊將分析該技術的可負擔性和有效性。（李梓瑞譯）

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