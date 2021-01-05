全民健保網 全新推出汽車保險服務

全民健保網全新推出汽車保險 服務。期許以經濟實惠價錢為民眾選購所需的保險計畫，並致力後續的優質服務，為保戶的車輛與家人提供安心的保障。

全民健保網表示，購買汽車保險，必須先瞭解涵蓋的福利有哪些？汽車保險根據福利不同有「半險」與「全險」兩種選擇。半險為責任險，主要用於理賠對方的損失包含人身傷害及財產損失。全險則包含碰撞險、綜合意外險、以及無保險或保險不足駕駛險，除了理賠對方的損失之外，也會包含理賠自己車輛的損失，並提供車輛因盜竊或天災等非車禍 原因造成損失的理賠，以及車禍時對方駕駛人肇事逃逸、無保險、或保額不足的情況下對自己車輛的理賠。

基本上，汽車保險是先保車再保人。若將車借給朋友不幸發生車禍事故，你的汽車保險是第一理賠方，你朋友的汽車保險是第二理賠方。申請理賠將會導致你的汽車保險在續約時保費會上漲，且如果車禍造成大額理賠，你和你朋友的汽車保險額度都不夠支付時，剩餘的部分作為車主的你是可能有連帶責任。因此，借車給朋友時希三思而後行。

發生車禍時要保持冷靜，確保自身安全。若較為嚴重的車禍事件務必聯繫員警，同時與相關人員交換基本訊息，如姓名、電話、住址、車輛訊息、保險資訊等，最後將所有資料遞交給保險公司處理。在安全的條件許可之下，一定要拍照記錄車禍現場的狀況，此外如果有目擊者或行車紀錄影像，也能幫助保險公司釐清責任歸屬。

若有事故或違規紀錄發生時，最直接影響就是保費上漲。一般事故會有三年的影響，酒駕則會保留十年紀錄，有違規紀錄則會根據嚴重性來影響保費。嚴重時可能會導致無法購買汽車保險或駕照被吊銷。當汽車保險理賠額度不夠時，必須自己承擔不足的部分，若存款或收入不足，就需要變賣家產來支付理賠。因此建議額外加買雨傘險，以獲得更大的理賠額度來保障突發意外狀況。

另外，包括車款、駕駛紀錄、駕齡、駕駛人年齡、婚姻狀況、地址或里程數等都會影響到保費。任何汽車保險問題可洽全民健保網的汽車房屋商業保險專員，他們會根據你的實際情況給予快速、合適的報價與建議。羅蘭岡電話626-363-2228，地址17506 Colima Rd., #201，爾灣電話949-943-1789，地址980 Roosevelt #200A。