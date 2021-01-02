現代汽車 受評為2021最佳休旅車

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現代汽車 被「美國 新聞與世界報導」評為2021年最佳休旅 車品牌。現代汽車擁有屢獲榮譽的休旅車陣容，包括現代Palisade、Santa Fe、Kona、Kona EV、小型休旅車Venue、NEXO，以及全新2022 Tucson（見圖），可滿足顧客的各種喜好。

現代汽車最近宣布到2021年生產12款性能大幅提升的新休旅車計畫。美國新聞與世界報導最佳汽車品牌的評選，採用綜合排名得分，根據汽車媒體發表的可信評論的分析，及汽車安全性和可靠性數據包括每輛車的內飾、外觀、價值、性能，以及科技配備等。

美國新聞與世界報導表示，不同級距的休旅車系列，現代汽車首次贏得最佳休旅車品牌大獎。從大型豪華的Palisade、中型的Santa Fe、緊湊型的Tucson，到小型的Venue，且以實惠價格提供最新的駕駛輔助與信息娛樂科技，從而贏得了評選積分。

北美現代汽車產品規劃和策略副總Olabisi Boyle表示，現代汽車持續辨識當前與未來客戶的需求，很高興在最具競爭力的休旅車市場中、獲頒發2021年最佳休旅車品牌的榮譽。

自2007年以來，美國新聞與世界報導的汽車頻道，發布美國銷售的大多數新車的排名。包括最佳汽車品牌、最物超所值的汽車，以及最適合家庭的汽車等。

成立於1967年，現代汽車公司在兩百多個國家，提供一系列一流的車款與移動服務。現代汽車2019年在全球銷售了超過440萬輛車，目前在全球雇用約12萬名員工。現代汽車正在積極打造能迎接可持續發展未來的環保車款，同時為現實世界中關於移動方式的挑戰提供創新的解決方案。現代汽車旨在藉由智能移動解決方案促進人類進步，進而使人與人之間的聯繫更加活躍，並為其客戶提供優質的時間。

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