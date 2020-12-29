看好益生菌 喬巴尼擴大酸奶銷售

喬巴尼(Chobani)這家私營公司，是希臘酸奶的頭號生產商，但由於酸奶消費停滯不前，一直在擴大產品供應，去年增加了燕麥牛奶、酸奶、和咖啡 奶。

喬巴尼看好益生菌將重振美國 酸奶銷售，正試圖加深其與益生菌的聯繫。益生菌是一種活菌和酵母，食用後對健康有益。喬巴尼公司的希臘酸奶已經含有一些益生菌，但活的微生物是該公司最新產品的重點。總裁兼首席運營官彼得·麥吉尼斯說：「我們想把益生菌和我們的品牌更緊密地聯繫起來。」最近發酵食品如泡菜和康普茶的增長，表明人們對食用和飲用益生菌的興趣日益增長。大型食品集團也在順應這一趨勢。

由於冠狀病毒的大流行，越來越多的消費者開始在家吃酸奶，今年的酸奶銷量也因此提高。麥吉尼斯說，過去13周，希臘酸奶零售額增長了6%至7%。歐睿數據預計，美國酸奶市場今年將增長11%，零售額將超過100億美元 。

新的喬巴尼益生菌產品包括混合酸奶、和以酸奶為基礎的飲料，這些產品於12月運往零售商。該公司還開發了適合兒童的飲料和包裝袋。每杯1.49美元的酸奶，價格與希臘酸奶相似。喬巴尼已經在益生菌線下推出了以植物為基礎的發酵飲料，另一種快速增長的飲料種類，包括如生薑和薑黃，它們因對健康有益而越來越受歡迎。喬巴尼新產品中使用的益生菌包括LGG、嗜酸乳桿菌、雙歧桿菌和乾酪乳桿菌。

大多數與益生菌有關的研究仍處於早期階段，麥吉尼斯說，公司正在與美國和國外的大學合作進行臨床研究，以更好地了解益生菌的全部好處。（李梓瑞譯）