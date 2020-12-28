維美整形外科中心 年終大回饋

維美整形外科中心獎牌無數。

維美整形外科中心（Premier Cosmetic），正舉辦年終回饋，所有消費滿2000元的客戶均有好禮相送。另疫情 期間，維美提供在線購買服務。

年終回饋包括美國 品牌玻尿酸嘴唇填充300元一隻，獨家技術3D立體雙眼皮有1000元優惠，下眼袋淚溝手術800優惠。

注射類項目：除皺針有買五送二（部位），優惠後750 元，肉毒桿菌除皺，可用於額頭紋、川字紋、鼻背紋、魚尾紋的左或右側，各算一個部位，每個部位15 units 共105單位。長效玻尿酸填充注射，目前有買二送一的優惠，折扣後1800元。童顏針一瓶折扣後800元，Sculptra 童顏針注射，是可達到豐臀，蘋果 肌和太陽穴飽滿的藥劑。微晶瓷填充注射，一隻特價600 元，無需手術， 讓你的手全方位無破綻。美白針，體內環保抗氧注射，10次特價900元。

臉部回春項目：第五代熱瑪吉，提拉緊緻神器特價2800元 。超生刀拉皮，三合一組合特價2700 元，包含超生刀拉皮臉部加脖子，熱瑪吉眼部拉皮，眼霜精華。

4D大V線雕，膠原蛋白大V線雕， 30分鐘非手術瞬間提拉，效果維持兩年。精巧大V線雕適合25至35歲年齡層，特價1999元 ，標準大V線雕適合35至40歲，特價2999元 ，逆齡大V線雕適合40至50歲，特價3800元 ，極致大V線雕，適合50至55歲，特價4500元。

晶瑩剔透PRP水光針，四次特價1999元 ，包括四次頂級水光療程，可使皮膚透徹，亮麗，白嫩（含PRP自體血清加上維他命C）。

激光雷射項目：超皮秒極光嫩膚，買三次送三次，特價2500元，包括超皮秒全方位嫩膚，縮小毛孔、淡化細紋、美白嫩膚、矯正膚色不均、去痘疤印。恢復期短，不傷表面，醫生親自操作。

超皮秒去斑神器，也有買四送二，特價2600元，包括超皮秒高速震破原理，將黑色素擊碎，告別斑斑點點、曬斑、雀斑、黃褐斑、老人斑等，由醫生親自操作。

維美整形美容外科中心余醫師，早在2010年便已榮獲THE Aesthetic Show全美範圍整形比賽臉部綜合整形第一名大獎。諮詢電話626- 285-0508，地址位59 W, Las Tunas Dr.,Arcadia, CA 。https://premiercosmeticla.com。