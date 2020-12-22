申請入學關鍵 陳肇新輔導寫作

dr. chan

大學申請就快截止了。受疫情影響SAT考試無法完成，或者成績不理想，或者網課效果不好拉低了GPA，亦或暑期課被取消--這些都讓學生擔心自己的優勢被削弱，但千萬不要忽略最後一個可以把握的機會——申請文章。

陳肇新醫學博士表示，如果學生成績不錯，爭取較好學校，那申請文章就是錦上添花，大大提高心儀大學錄取機會。今年考試成績被弱化後，個人特長和創造力、未來發展優勢必然成為招生 審核的重點。學生要從GPA裡脫穎而出，必須靠文章把學科延伸到與專業領域，和社會應用相關。招生官能從文章裡讀到學生的自信、思想、邏輯分析，這些都會提高錄取機會。

私立學校EA/ED和UC加州大學 申請都已經完成了，抓住剩下的時間為其他心儀學校的申請文章做最後提高。無論是輔導寫作，還是精修文章，陳肇新博士都能幫助學生從主題、結構、措辭、創意、情感上提升文章質量，不要在大學申請的轉折點上留下遺憾。

陳肇新醫學博士畢業於常春藤Princeton普林斯頓大學，曾擔任UCLA醫學院臨床教授，同時參與普林斯頓大學、紐約大學 Mount Sinai醫學院和UCLA醫學院招生辦公室審核及面試工作。陳博士一對一輔導，從學生身上挑選符合大學需求的特質，把學科延伸到專業領域，用文章展現學生成績以外的個人才能。對於GPA或SAT信心不足的學生，更是可以大大增加錄取機會。

有招生經驗的顧問，能最大化地發揮學生自身條件，更好地把學生與招生需求匹配，贏得心儀大學錄取。諮詢電話323-646-3366，微信uscollegesuccess。