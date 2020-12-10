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加州居家令再更新 鄭博仁帶你了解

洛杉磯訊
鄭博仁
鄭博仁

加州州長簽署的補充居家令，已於6日晚間11時59分開始生效。該命令將適用於所有相關居民，並將持續三周，全天有效。而之前的命令規定是僅有晚上10點到凌晨5點之間的強制隔離。對此，不少民眾對該居家令仍有諸多疑問，現任亞凱迪亞市議員、鄭博仁律師(Paul P. Cheng, Esq.見圖)，為民眾提供以下相關法律解讀。

新法律規定加州目前分為五個地區：北加州、灣區、薩克拉曼多、聖華金山谷和南加州。以前的法律是按縣進行規畫，南加州包括洛杉磯、聖貝納迪諾、河濱、聖巴拉巴拉、橙縣、文圖拉等縣。如果某個地區宣布ICU病床空置率低於15％，那麼新法律就會生效。

新法律一旦生效，將至少持續三周。這段時間過後，當某個區域的預計ICU容量達到或超過15％時，命令就會取消。在最初的三周之後每週將進行一次評估。

儘管有強制性的居家令，但新法規也有例外情況：民眾仍可以就醫、買日用品、拿外賣、遠足或在戶外禮拜。民眾也可以與自己的家人安全地去公園、海灘、遠足、散步或騎自行車。如果工作屬於必要行業之中，也可以開車去上班。

如果你屬於必要行業，登錄此處查詢具體規定：https：//covid19.ca.gov/essential-workforce/ ，你可以依據相關法律有限的保持開放。如果你屬於非必要行業，則必須關閉。不遵守該命令可能會受到罰款和被判輕罪、吊銷營業執照，或受到法院的處罰。在此情況下聖誕購物將變得困難，因為零售企業只允許維持20％的客容量，而雜貨店只能維持35％的客容量。

鄭博仁律師分析，之前規定，當一個地區的重症監護病房空置率在低於15％時，新頒布的居家令將在24小時內生效，這個命令與3月份發布的關閉令相似，但有幾個顯著差異。新命令是對州長紐森更安全經濟藍圖的一個改變。隨著每個縣的各項健康指標均得到改善，每個縣都可以分階段重新開放。

對於個人而言，新命令帶來的改變，意味著除了必須從事的基本工作和辦事以外，民眾不得離開其住所，並且禁止個人與其他家庭成員，進行所有私人聚會。該居家令不會禁止戶外運動，和其他不會導致家庭聚會的活動。對於企業而言，現在將關閉一些在紫色層中能夠進行有限活動的部門，包括遊樂場（室內/室外）、室內娛樂設施、個人護理服務、電影院、酒莊、酒吧、啤酒廠、蒸餾廠和遊樂園。

對其他類型的企業（包括基本零售）將受到更多限制。如果該產品需要在該場所內使用，保持開放的場所必須要求在場人員100％戴口罩，並保持距離，且不能提供食物，飲料或酒精類飲品。室內零售和購物中心可以開放，客流量需要控制在20%；該命令還鼓勵為老年人和患有慢性疾病或免疫系統受損的老年人，提供特殊時段。餐館僅允許外帶和外賣，只能在戶外進行禮拜或政治集會。

鄭博仁聯合律師事務所電話626-570-8888(中文) ，626-356-8880(英文)，網址：WWW.PPRCLaw.com，地址790 E. Colorado Blvd. #260, Pasadena。

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