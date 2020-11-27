Lotus通暢型智能衛生座 第2台半價

美國 Lotus「通暢型」智能衛生座，推出感恩季節優惠，購買「通暢型」智能衛生座，第二台半價，優惠11月底截止。

Lotus「通暢型」智能衛生座將如廁變成了一種享受， 溫暖座圈， 溫水清洗， 暖風烘乾， 按摩保健，噴頭自潔、靜音緩降， 殺菌除味，不僅能清潔， 預防細菌感染， 還能有效預防痔瘡，解除便秘。

該公司表示，疫情 下很多人宅在家中便秘現象嚴重，便秘人群的年齡層也在逐步的低齡化。據調查，80%以上的老年人都有不同原因和不同程度的便秘問題。因為老年人腸管平滑肌，提肛肌及腹肌的收縮力減弱，腸蠕動減慢。Lotus「通暢型」智能衛生座之所以受到消費者喜愛，可有效預防痔瘡及便秘是很大因素。

Lotus擁有世界獨家專利的「通暢功能」，於2005年上市至今，均達衛浴智能馬桶的最高標準。 Lotus現在全面代理TOTO和Kohler產品，並成為TOTO和Kohler的授權經銷商，代理兩大品牌的產品包括馬桶，Neorest， Washlet 和相關的衛浴產品。三大品牌，共同呈現在Lotus專賣店裡，為客人提供一站式的選購。

Lotus訂購熱線1-877-808-0055，總部電話714-259-8805 ，地址1621 E. St Andrew Place, Santa Ana。專賣店：爾灣電話949-932-0766地址15435 Jeffrey Ave, #115；羅蘭岡99大華超電話626-839-9727 地址1015 S Nogales St #116A；聖蓋博全統廣電話626-573-0527，地址140 W. Valley Blvd. Unit #126。亞凱迪亞 光華超市電話626-538-4600地址641-A W. Duarte Rd。或上網www.lotusSeats.com。