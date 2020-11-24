新世紀傢俱特賣 感恩節最低2折

「新世紀傢俱」於感恩節期間，推出感恩節好康特賣活動，特價商品折扣低至兩折，有關詳情可電626-285-9788查詢。

在聖蓋博山谷區已有20多年歷史的「新世紀傢俱」，逾萬呎展示廳，代理上百種義大利 及美國 名牌家具，各種沙發組合、餐桌椅組合、睡房組合、衣櫃或組合櫃及其他產品，新貨及樣品全部以低價出售，購買新屋置新家具或更換新家具，都可到新世紀參觀選購。

該店表示，這次的感恩節好康特賣商品，包括有大型皮沙發椅特價99元、高級舒適皮沙發三座位和兩座位組特價349元、轉角沙發特價399元、大型實木五斗櫃特價199元、單人實木床98元、高級皮製雙人床99元、皮床三件組特價168元、印尼全實木溫馨睡房六件組特價399元、高級大型實木餐桌和六餐椅組特價399元等。另特別推出美國第一品牌Ashley家具大傾銷，該品牌產品有兩邊可躺型兩人坐布沙發299元、高級溫馨布沙發兩件組599元、高級真皮兩邊可躺型沙發兩件組1299元等，特價貨品商品數量有限，先到先得，售完即止。

新世紀地址在250 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA（Las Tunas與Broadway之間），每周七天營業時間由上午11時至下午6時，感恩節當天由上午12時至下午4時，疫情 期間也可去電預約。