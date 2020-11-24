我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1242萬例 紐約州破60萬

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

新世紀傢俱特賣 感恩節最低2折

洛杉磯訊

「新世紀傢俱」於感恩節期間，推出感恩節好康特賣活動，特價商品折扣低至兩折，有關詳情可電626-285-9788查詢。

在聖蓋博山谷區已有20多年歷史的「新世紀傢俱」，逾萬呎展示廳，代理上百種義大利美國名牌家具，各種沙發組合、餐桌椅組合、睡房組合、衣櫃或組合櫃及其他產品，新貨及樣品全部以低價出售，購買新屋置新家具或更換新家具，都可到新世紀參觀選購。

該店表示，這次的感恩節好康特賣商品，包括有大型皮沙發椅特價99元、高級舒適皮沙發三座位和兩座位組特價349元、轉角沙發特價399元、大型實木五斗櫃特價199元、單人實木床98元、高級皮製雙人床99元、皮床三件組特價168元、印尼全實木溫馨睡房六件組特價399元、高級大型實木餐桌和六餐椅組特價399元等。另特別推出美國第一品牌Ashley家具大傾銷，該品牌產品有兩邊可躺型兩人坐布沙發299元、高級溫馨布沙發兩件組599元、高級真皮兩邊可躺型沙發兩件組1299元等，特價貨品商品數量有限，先到先得，售完即止。

新世紀地址在250 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA（Las Tunas與Broadway之間），每周七天營業時間由上午11時至下午6時，感恩節當天由上午12時至下午4時，疫情期間也可去電預約。

編輯推薦

美國 義大利 疫情

上一則

戶外餐飲叫停打亂計畫 單身族「最冷清的感恩節」

下一則

亞裔涉合謀殺害社區學院生 保釋金千萬元

延伸閱讀

漠視疫情 議員發感恩節梗遭抨擊

漠視疫情 議員發感恩節梗遭抨擊
佛奇：若夠多人接種疫苗 明年有機會達群體免疫

佛奇：若夠多人接種疫苗 明年有機會達群體免疫
日增確診近6千 67萬紐約客感恩節仍要搭機

日增確診近6千 67萬紐約客感恩節仍要搭機
教授供學生感恩節餐點 網路瘋傳

教授供學生感恩節餐點 網路瘋傳
感恩節旅遊告吹 華人全家宅居吃火鍋、玩電動

感恩節旅遊告吹 華人全家宅居吃火鍋、玩電動

熱門新聞

加州州長紐森（Gavin Newsom）。（LAtimes）

州長紐森宣布加州周六起將實施強制宵禁令

2020-11-19 19:11
日前一段鬧市區搶劫殺人視頻瘋傳，如此駭人的事件真的就發生在南加州聖谷華人區？（讀者截圖）

世說新聞／鬧市區搶劫殺人視頻瘋傳 南加華人區治安已如此不堪？

2020-11-18 10:38
聖蓋博市位於Live Oak上的一間療養院，正面臨疫情爆發的衝擊。（記者謝雨珊／攝影）

新冠疫情社區擴散嚴重 華人區療養院也淪陷

2020-11-21 02:17
目前在洛杉磯加大擔任醫師的林育湘。（林育湘提供）

染疫了怎麼辦？醫師：每天自測血氧 超標需及時就醫

2020-11-17 21:08
南加州大學（USC）Keck醫學院18日舉辦線上講座，左上為Ali Gholamrezanezhad醫師，右上為新冠病毒專家Paula Cannon，右下為主持人Leigh Hopper，左下為新冠肺炎檢測專家Susan Butler-Wu。

搭機防染疫 南加大線上講座專家有妙招

2020-11-18 20:46
聯合航空11月重啟舊金山-台北往返直飛航班。(unsplash)

美西返台機票不再那麼貴 僑胞動了「返台之心」

2020-11-15 15:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人
泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后
香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監
卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高

卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高
未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」