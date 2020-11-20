專家Michael陳 11/21線上教省稅

稅務規劃專家Michael 陳。

世界日報舉辦的「2020省稅稅務規劃講座 」，將於19日起陸續舉辦，首場講座將由稅務規劃專家Michael陳（見圖），於本周六（21日）下午1點，在Youtube U視頻頻道線上舉辦。

本次講座內容主要針對高收入族群，企業家，律師，醫生以及白領工程師家庭。2020年底之前必須做好的稅務規劃是什麼？在股票 和房地產上賺了很多錢的家庭，要如何省稅？直播連結 https://www.youtube.com/watch?v=Bdqpfla1qPg。

有些家庭淨收入在160多萬，有些W2家庭收入在22萬，還有些家庭收入在40萬以上，這些高收入家庭，如果不做好稅務規劃，要繳很多的稅。在很多的Deductions裏，要用那個Schedule，如何善用稅法節省繳稅。

高收入，高資產，有出租房的家庭，如何在還剩不到1個半月的時間，做好稅務安排。在美國 炒股，每人每年能獲得最高多少額度虧損來抵銷總收入。2020年投資 股票盈利豐厚，又想減少付稅，要如何抵銷資本收益，從而減輕總體稅負。高收入W2家庭，要做好那些稅務規劃，工程師最頭痛的AMT如何解決。

要想瞭解年底前還可以做那些調整來省稅，都歡迎到U視頻頻道收看講座。 洽詢電話1-408-996-2002。