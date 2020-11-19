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華埠服務中心 11月21日免費打流感疫苗

【洛杉磯訊】

華埠服務中心的社區醫療診所，於11月21日(週六)上午9時至中午12時，在中國城舉辦「免費流感疫苗接種」活動。

該社區服務中心表示，新冠疫情加上秋冬季節到來，該中心的診所可為民眾提供免費接種流感疫苗。當天活動在國泰銀行停車場770 N. Hill Street, Los Angeles舉行。所有接種者需年滿18歲或以上，並攜帶身分證，必須戴上口罩，確定沒有發燒，有意參加可電213-808-1792預約或查詢詳情。

華埠社區醫療中心成立近50年來，服務社區病患已超70萬人次，為華埠廣大低收入家庭認可和推崇。除了現有的洛杉磯華埠總辦事處，及阿罕布拉市提供一站式醫療健康、牙科保健、心理輔導的服務處外，該中心將於蒙特利公園市增設第三家一站式醫療診所。

華埠服務中心是聯邦核准的社區醫療中心，由經驗豐富的醫療及牙科專業人員，提供免費或低費的主要醫療及保健服務。全科牙齒護理，包括洗牙以至牙齒矯正。該中心接受加州醫療卡(白卡)、聯邦醫療卡(紅白藍卡)、加州健保和多種健保計劃，中心也樂意提供服務於無保險人士，並提供低費的保密輔導服務，專業輔導員能說多種方言，協助個人或家庭，改善心理困擾、增強人際關係技巧，該中心更是法庭認可，提供情緒管理和家庭暴力施虐者課程的法定機構。

華埠社區醫療中心過去一年幫助病患超過54,000人次，大約有12,000多名病患就診。整個中心就診人數以每年5000人的數量不斷增加。於上個月正慶祝其成為洛杉磯縣首家，也是唯一認證心理健康診所(CCBHC)在阿罕布拉市為社區服務。

疫情期間心理輔導及健康教育需求激增，該中心可助緩解情緒困擾，相關問題可電213-808-1720查詢。該中心的社會服務部提供基本的社會福利長者支持計劃、免費報稅服務，另社區經濟發展部服務包括廉租屋苑、提供小型商業輔導及為創業人士提供專業培訓課程。此外，青少年中心更為超過80%高中生考進四年大學進修高等教育。

華埠服務中心總辦事處、醫療及牙科診所位767 North Hill Street, Suite 400中國城，電話213-808-1700。阿罕布拉市心理健康診所、醫療及牙科診所位320 S. Garfield Ave., #202, #118, #126電話213-808-1792。蒙特利公園市辦公室112 N. Chandler Ave., #105電話626-293-8733。蒙特利公園市牙科診所位850 S. Atlantic Blvd., #303電話626-773-3385。聖蓋博谷醫療及牙科診所555 W. Las Tunas Drive電話626-457-9618。歡迎電213- 808-1700獲取更多信息。

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