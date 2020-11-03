模特李悅瑤 紐約時尚圈發光

李悅瑤。

來自中國東北女孩李悅瑤，在紐約 模特圈闖出一席之位。李悅瑤曾在2017年的絲路馬語形象大使選拔大賽，及新絲路模特大賽，相繼拿下冠亞軍。

說起李悅瑤第一次走秀經歷，她表示，當時她是在時裝周的後台做實習生，時裝秀的最後一天，當時有一個設計師，臨時缺了個模特，就這樣讓她稀里糊塗的走了人生第一場秀。因而意識到了把自己放在什麼樣的圈子，就決定了妳能夠走多遠、飛多高。

於是她走入洛杉磯 華人模特圈，並在洛杉磯走了幾場秀之後，決定闖一次紐約時裝周。2017年的年初，20歲的李悅瑤獨自一人飛到紐約，在不認識任何人的情況下，四處奔走，獲得了面試 的機會。她說，當時一個紐約大秀的設計師在一個不起眼的小秀面試挖掘新模特，就這樣讓她走上了Spring Studio設計師的秀。

李悅瑤在追夢的路上更加有了奔頭。實習工作期間她簽下了紐約一家不錯的模特經紀公司EMG Models。期間為資生堂、Bliss、蘭芝拍了廣告片。也走了更多紐約時裝周大秀。現在李悅瑤被紐約知名經紀公司Major Models、洛杉磯頂尖經紀公司LA Models、巴黎Mademoiselle和米蘭2MModel簽下。

這個有著一身靈感和藝術創想的東北姑娘，正在一步步向自己的目標邁進。她表示，作為模特，是一個介質，是藝術與時尚的傳導體。每當穿著設計師的衣服時，都想像自己在為設計師的品牌講述一個故事。