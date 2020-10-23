德成行重陽敬老優惠 乾貨補品折扣大

為迎接農曆九九重陽節，德成行即日起推出「重陽敬老」補身產品特價活動，折扣幅度相當大，可到德成行四家店舖去選購，優惠至10月25日重陽節當天（本周日）截止。

海味乾貨的特價品有：(一) 日本 干貝3G-SA (#41608) AAA半價， (二) 非洲黃花筒膠 (#42206) AAAA折扣是49% OFF， (三) 日本關東遼參 (#46063) AAAA 可省500元，(四) 總統即食紅燒鮑魚 (10頭) 15盎司折扣是25 % OFF，(五) 金絲燕窩盞A 8盎司227克可省180元，(六) 野生黑枸杞 (AAA) 1.3盎司折扣是62 % OFF，(七) 野生雪蓮子(AAA) 16盎司折扣是46 % OFF，(八) 美國 大花旗參片 (袋裝) L-AA 4 oz*5折扣是27 % OFF。

此外，馬應龍麝香痔瘡膏(10 g) 原價3.19元，特價0.98元。複方阿膠漿口服液買四盒送一盒複方阿膠漿、及一袋桃花姬阿膠糕。

德成行在蒙特利公園市有兩家店舖：122 W. Garvey Ave. ，電話(626)288-8788，401 E. Garvey Ave. ，電話(626)307-0794。工業市店在 17520 Castleton St., ，電話(626)322-2800。羅蘭岡店在1457 S. Nogales St，電話(626)839-0022。營業時間是早上9點到下午6點。網上購物是德成行相當受外州華人 消費者歡迎的管道，產品種類從家電、參茸、食品到保養品等琳瑯滿目，網址是 www.TSemporium.com。