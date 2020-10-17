學「格蘭一字功」 助你順利入籍

南加州移民局 入籍面談基本恢復正常，目前已經安排到去年9月10月遞交的入籍申請。而且大部分的移民局，會安排入籍申請人在通過入籍面談之後，現場宣誓，當天取得美國公民 證。

格蘭律師事務所表示，今年10月開始，移民局的漲價方案被聯邦法官叫停，原來的申請規費不變。符合入籍資格的綠卡持有人可趕快遞交入籍申請表， 利用宅居在家的時間學習「格蘭一字功」，為公民入籍的英文考試做好準備。

服務華人 社區27年的格蘭律師事務所下設的入籍中心，該中心表示，其獨創的「格蘭一字功」入籍英文學習秘訣，曾幫助數千名沒有英文基礎的華人，短時間內學會了入籍考試的英文，在格蘭猶太律師的陪同下順利入籍。

格蘭的一位學員表示，由於自己英文基礎差，之前在成人學校學習，讀寫可以，老師講的也聽得懂，就是入籍面談不通過。後來參加格蘭的一字功入籍班，學習聽頭聽重點的技巧，兩個月的時間已經可以完全聽懂N400表格的問題，還會解釋專業入籍辭彙。通過和美籍律師多次的模擬入籍面談練習，順利入籍，如果早點來格蘭學習一字功，即可少走彎路。

疫情期間，格蘭入籍中心特別開設雲端入籍課程，幫助有需要的入籍申請人，不出門上網學習。入籍課程分三個班別：基礎班，雙語講解歷史100題，讀寫句子和簡單會話，適合初學者。聽力班，雙語講解N400表格，包括YES/NO 專業辭彙的解釋，美籍律師現場問答，強化訓練聽力。模擬面談班，美籍律師和學生仿真全英文模擬移民局面談現場對話，有效提升學生的應試能力，適合已經掌握基礎入籍英文的學生。

格蘭律師事務所報名電話626-288-1998，或添加gelanlaw微信。