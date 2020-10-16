醫學美容的同時 「光能細胞活力療法」助您擁有更完善的免疫系統預防感染

光能細胞活力療法是最先進的抗衰老療程，能清潔血液與振興自體天然血液幹細胞的功能，可以幫您對抗歲月問題。

截至目前為止，對抗「新冠」病毒依然未出現特效藥。因此，在眾多專家採訪中，關於治癒案例也說到，基本都是依靠自身免疫力 挺過來的。病毒之下，我們能做到的最好防護就是提高我們自身的免疫力。

人體免疫力的強弱是身體健康與衰老的關鍵所在，免疫功能減退是衰老的最重要原因之一。機體免疫系統的免疫細胞能將入侵體內的細菌、病毒和體內已衰老死亡的細胞、已突變的細胞，以及引起超敏反應的物質，統統地加以吞噬和消滅，從而使體內環境穩定，保持機體健康。

曾經很多人認為，人體各個器官在進入老年的時候才開始衰老，實際上人體器官的衰老時間比預想中要早得多，在我們步入老年之前，大部分器官早已開始衰老，然而光能細胞活力療法（Photodynamic Rejuvenation℠）是最先進的抗衰老療程，能清潔血液與振興自體天然血液幹細胞的功能，可以幫您對抗歲月問題。

什麼是光能細胞活力療法℠？

此療法來自於主流抗癌療法的一種，稱作光動力療法（Photodynamic Therapy, or PDT ）。光動力療法利用光線來激活一種對光敏感的抗腫瘤 劑，使用多年於早期和晚期無法治療的腫瘤。光敏劑選擇性地被癌細胞取入，隨後被光激活，「開啟」和放大光敏抗腫瘤劑的功效。與化療或放射療法不同，這個藥劑只會選擇性的針對和消滅腫瘤細胞，不會傷害到正常健康細胞。因此，光動力療法是非常精準的。

光能細胞活力療法℠（Photodynamic Rejuvenation℠）比光動力療法更領先，此先進技術使用一種增強的方法，結合低能量激光（low level laser, or LLL）的光生物刺激，和光敏與不光敏的抗氧化素，直接活化血液細胞和振興肌膚與身體。因此，對於身體的活化，血液能自然的被清潔，各種血液功能，例如幹細胞也能被活化；對於肌膚的活化，血液細胞能進一步的被激活，幫助臉部注射療程的細胞重生和修復程序。

光能細胞活力療法℠與其他治療有什麼不同？

最先進，迅速的抗老能量治療

活化血液幹細胞

血液排毒，減少炎症

緩解疲勞，改善睡眠

增進血液循環、加強免疫、代謝和荷爾蒙功能

比傳統排毒更全面

比荷爾蒙療法更簡單，迅速，安全

比營養針更抗氧化

比雷射更能有能量

比美白針更亮白

獨家研發專利抗衰老技術

由全美經驗最豐富的醫學中心治療

哪些症狀可以被治療改善？

心血管：

增強產血量

改善微循環

降低血液黏稠度

控制高血壓

改善心臟血管疾病／減少血管硬化區／預防支架再狹窄

減少斑塊

平衡血脂；降低膽固醇、三酸甘油脂、脂蛋白

改善組織血液循環

控制耳鳴

改善黃斑步退化

免疫力：

增強免疫系統

抗細菌／抗病毒

抗過敏

減少濕疹

抗發炎

呼吸系統：改善呼吸功能

代謝：正常化血糖

抗發炎; C-反應蛋白

改善肝／腎功能

神經系統：

減輕疼痛

改善失眠

降低憂鬱症狀

提高活力

活動能力和降低疲勞

加速傷口修復與癒合

什麼時候可以看到預期效果？

最少八個療程後可以漸漸看到效果。進一步的療程套組能達到進一步的效果。

治療後效果可持續多久？

效果能維持三到六個月。

有沒有恢復期？

沒有特別需要的恢復期，馬上能夠回去做日常的活動，但需要進一步的補水。

偶爾在治療前如果沒有好好補水或充分攝取營養，可能會感到脫水或血糖稍微偏低。雖然極少發生，但是對於有並發感染病毒和細菌的人，可能會因增強的免疫系統的關係，有暫時性的輕度發燒。

有什麼方法可以幫助維持或加強已出現的效果？

因為血液或肌膚含有的活性細胞生命是有限的，所以持續的保養也是必要的。

為了維持與增強肌膚活力，每次肌膚注射治療可以伴隨雷射療程。

為了維持身體活力，建議每個月做一次的療程。對於進一步的增加身體活化，建議每六個月做一療程套組，並搭配其他抗老化的措施。

本文由 真善美整形部門Advanced Aesthetics Center 真善美整形美容中心提供