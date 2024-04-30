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中文熱 阿蘇薩學區首次推沉浸式教學

記者楊青/阿蘇薩報導
阿蘇薩聯合學區總監Arturo Ortega（左）和學區總監教育服務助理Norma Carvajal Camacho（右），歡迎學生們加入學區首次推出的中文沉浸式英中雙語教育計劃。（記者楊青/攝影）
阿蘇薩聯合學區總監Arturo Ortega（左）和學區總監教育服務助理Norma Carvajal Camacho（右），歡迎學生們加入學區首次推出的中文沉浸式英中雙語教育計劃。（記者楊青/攝影）

阿蘇薩聯合學區（Azusa Unified School District）將從2024年秋季學期開始，推出中文沉浸式英中雙語教育（Mandarin Dual Language Immersion），學生們將可選擇從小學一年級開始，加入中文和英語各半的沉浸式雙語教育。這也是阿蘇薩學區首次將近年走熱的中文列入沉浸式教育語言。

阿蘇薩聯合學區總監Arturo Ortega指出，大約九年前學區推出西班牙語/英語沉浸式雙語教學，此次則是首次推出東方語言和英語雙語沉浸式教育。消息剛傳出，已有不少家長和學生表現出強烈興趣。

阿蘇薩聯合學區總監教育服務助理Norma Carvajal Camacho解釋，該雙語沉浸式教學是為從2024年秋季開始上小學一年級的孩子們量身訂做。也就是說，無論是學區內幼稚園孩子，還是幼稚園轉學生，今年秋季開始進入阿蘇薩學區小學一年級的孩子，都可以選擇加入這一學習計劃，每天上課將有半天英語教育，半天中文教育。無論孩子母語是哪種語言，均可加入中英雙語沉浸式學習。

Camacho表示，從小學開始的雙語沉浸式教育，無論對於學習英文之外的語言和文化，還是為高中第二語言要求打下基礎和節省時間，甚至發展學生對英文之外語種的興趣和研究，都將是很好的開始。

阿蘇薩聯合學區今年秋季學期開始的中英沉浸式教育將分兩種方式。其中一種是從幼稚園和小學一年級開始的全日式雙語沉浸教育，該計劃將持續整個小學階段，甚至可延續至中學；其次為中文加強班，參加者可為任何年級任何母語的對中文有興趣的學生，教師將根據參加人數定出上課時段。兩個教育計劃都是免費，經費主要來自加州教育廳。

根據阿蘇薩聯合學區提供的數據，學區多年來西裔學生高佔九成，亞裔和非裔都是個位數佔比。不過Camacho表示，越來越多華人和亞裔家庭近年從聖蓋博谷西區遷來山腳地區，阿蘇薩因房價實惠，且有多所大學和社區學院在地，成為越多越多民眾搬遷落戶選擇，尤其是年輕家庭，對孩子學習中文的興趣年勝一年，這些都是學區決定從今年秋天開始開設中英雙語沉浸式教育的原因。

學區表示，中文沉浸式英中雙語教育計畫剛剛公佈，目前已有數十人報名，而且報名人數每天都在增長當中。2024年報名至8月中旬截止。詳情可參考https://www.azusa.org/departments/educational-services/curriculum/dual-language-immersion

學區 亞裔 加州

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