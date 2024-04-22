南加中文學術比賽500人參加 族裔多元

南加州中文學校聯合會，21日舉辦春季學術比賽。（記者邵敏／攝影）

南加 州中文學校聯合會（SCCCS），21日在亞凱迪亞 高中舉辦春季學術比賽。本次賽事以中文口語為重點，包括詩詞朗誦、說故事以及演講等，近500人踴躍參與，參賽者年齡涵蓋五歲至60歲。

當天現場十分熱鬧，來自南加地區31所學校的學生報名參加，除中文學校外，一些公立、私立學校雙語班也組織學生參與，競爭非常激烈。現場同時聚集幾百位家長，給孩子們加油打氣。

賽事包括中文詩詞朗誦、說故事以及演講項目等。（記者邵敏／攝影）

15歲女孩楊天心是中美混血，21日上午賽事間隙，她還在校園努力練習演講內容。楊天心說，她從小學習中文，因為母親來自台灣，家里一直擁有講中文的環境，她每年暑假都會去台灣旅行，「我可以用流利的中文與當地人討價還價，他們看到我是外國人面孔，但中文講得很好，就會說我好棒」。

中美混血孩子楊天心，在校園角落練習當天的演講內容。（記者邵敏／攝影）

南加中文學校聯合會長車慶餘極力稱讚孩子們的比賽表現，「每個人都落落大方，字正腔圓，演講自然，看得出來都是接受過專門培訓。」車慶餘表示，近幾年南加地區家長對孩子的中文學習，比往年更重視，讓她印象深刻的是，很多年幼孩子還能寫一手好字。比賽現場除華裔 孩子外，其他族裔的學生面孔也出現在隊伍中。車慶餘指出，大概有幾十位家中完全沒有中文背景的學生，積極參加比賽；父母其中一位是華人的混血孩子，則更多。

聖蓋博市長吳程遠夫妻帶著女兒參加中文演講比賽。（記者邵敏／攝影）

聖蓋博市長吳程遠（John Wu）當天也帶著女兒參加演講比賽，他表示孩子學習中文興趣濃厚，此次演講主題是「為什麼喜歡中文學校」。吳程遠認為，對於在華裔家庭成長的孩子來說，學習中文非常重要，這是與父母緊密聯繫的紐帶，語言不只說、寫，更重要的是了解文化底蘊，可以讓孩子擁有遠大的胸懷和眼界。為維持家中的中文學習環境，吳程遠平時與女兒用廣東話交流，妻子則與孩子說國語；但女兒在學校學習英文，回家就習慣英文表達，吳程遠說，「這就像一場父母和孩子的中英文拉鋸戰，我們堅持讓她在家用中文表達。」

本次參賽者除在校學生外，主辦方還鼓勵成年人參加中文演講比賽，這是一項由「台灣華語文學習中心」推出的成年人說笑話比賽，共18人通過錄製影片參加。此外，賽事內容還包括線上簡報競賽。