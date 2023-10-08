空服員、工程師… 他們在長榮航空飛行學院擁抱飛行魂

長榮航空學院給年輕人飛行的圓夢機會，照片由左至右分別是趙培恩、楊子儀、周瑀珊、林欣諺、林唯任。（記者江碩涵／攝影）

長榮 航空飛行學院從創校至今10年，共培訓了長榮及立榮的學生共449位、自費學員43位，孕育了許多新興機師替大眾服務。許多學員來自四面八方，為了滿足心裡的「飛行魂」，毅然決然地轉換跑道，到長榮航空飛行學院追夢，也替長榮航空學院寫下許多精采故事。

她勇敢離職 盼鼓勵後輩

曾是卡達航空空服員的楊子儀（Collen）為了圓機師夢，今年6月離職，拿到學生I20簽證後，8月順利到沙加緬度，當長榮航空學院的自費學員。她說，從小就非常喜歡飛行，到卡達航空後，從經濟艙開始一路服務到商務艙，當時因工作第一次進入駕駛艙，覺得實在是太棒了，開始萌生成為飛行員的念頭。

楊子儀分享，她當時查詢成為飛行員的培訓課程，難度很高、名額也相對少，一度考慮存錢到歐洲，邊打工邊學開飛機，但需要的時間可能長達三、四年。她說，直到有位卡達航空的空服員學姊分享成功經驗，讓她下定決心，努力存錢到加州 學開飛機。

長榮航空學院給年輕人飛行的圓夢機會，照片由左至右分別是林唯任、林欣諺、周瑀珊、楊子儀、趙培恩。（記者江碩涵／攝影）

她說，她真的很喜歡在天空飛行的感覺，回想以前在天空上班的時刻，仍充滿感動，她喜歡飛機的工作環境，無論是時差或步調，都完全能適應，想飛到外站旅遊、吃美食、看世界。

楊子儀說，她勇敢離職，來加州追夢，至今仍覺得自己很有勇氣，現在正進入如火如荼的訓練，她也開始面臨挑戰，未來有機會她也想將她的故事說給其他學妹聽，鼓勵更多人追夢。

放棄科技業 他圓兒時夢

另一位也正在自費培訓的加州當地學員趙培恩（Justin），原本就讀洛杉磯加大 電腦系，畢業後放棄科技業，反而自費到長榮航空學院學開飛機。他說，自己不太喜歡一直坐在辦公室裡面寫程式，雖然高中學業不錯，讓他可以申請到現在矽谷最熱門的電腦系，但他一直以來都想當飛行員。

趙培恩的父親是長榮航空的員工，他們家就住在北加佛斯特城。他說從小時常看到飛機，也看過航空秀（Air Show），覺得開飛機很酷，最後決定轉職的關鍵，是去年花了200元到長榮航空學院體驗飛行，當時飛到學校和自己家的上空，看到這樣的風景，覺得太美了，因此決定大學畢業就先來培訓，希望未來有機會可以直接拿著執照應徵長榮機師。

長榮航空學院給年輕人飛行的圓夢機會，照片由左至右分別是趙培恩、楊子儀、周瑀珊、林欣諺、林唯任。（記者江碩涵／攝影）

周瑀珊（Kelly）是從台灣考上的長榮培訓機師，今年7月剛到沙加緬度開始受訓。英國主修家具與產品設計的周瑀珊，畢業後其實在台北、北京當了好幾年設計師，她認為想當機師最大的契機是小時候和家人出國玩，飛機降落後，她看到機長帶著機組員走出來的瞬間，威風凜凜的感覺，這個畫面刻在她腦海中。

周瑀珊說，她也曾想過，自己28歲了，離開設計業投入航空業的追夢有風險。她說，長榮的機師訓練非常扎實，要在台北先經過四個月的學科訓練才能來美國，只要考試不過關就來不了，時常信心被擊垮，不過她咬著牙撐下去，尤其班上凝聚力很強，大家互相幫忙，一起度過難關，是生命非常棒的旅程。