聖瑪利諾高中引進「虛擬解剖台」 讓學生體驗醫學

學區負責人表示，感謝本地社團為TMAA項目提供的巨大資助。左起：聖瑪利諾學區教委會副主席張志堅，學區總監Linda de la Torre，教務副總監Lena Richter博士。（記者趙健/攝影）

聖瑪利諾 高中（San Marino High School）的學生們近日迎來一批校園裡的新「夥伴」——「虛擬解剖台」（Anatomage Table）。這些仿真手術台的高科技設備不僅能夠寓教於樂，也為那些有著濃厚興趣，志在未來進入醫學 領域的學生們創造「先體驗為快」的條件。

影音來源：記者趙健

聖瑪利諾高中的「巨人醫療學院」（Titan Medical Arts Academy，簡稱TMAA）項目將於今年秋季開啟，學生可以通過該項目學習更具實踐性的醫學課程。新引進的高科技教學設備「虛擬解剖台」將被正式應用在課堂教學中，為對醫學領域感興趣的學生門創造仿真環境體驗。目前該項目已有超過75名學生註冊。

學校新引進的「虛擬解剖台」擁有與真人尺寸相符的觸摸屏，能夠精準地展示與人體構造相仿的肌肉、骨骼、血管、神經等人體系統，或是牙齒、大腦等特定部位。學生可以使用手指旋轉、放大或縮小3D屍體，進行手術刀切割和解剖，或是輕按屏幕查看底層結構。

聖瑪利諾學區 總監Linda de la Torre博士指出，TMAA項目是首個使用「虛擬解剖台」並與大學合作的教學方案。在學習中，學生們不僅可以獲得來自巴沙迪那城市學院（PCC）的醫學講師親自教學和操作指導，還能提前獲得大學學分。

學區教務副總監Lena Richter博士表示，這樣的教學設備通常只在醫學院才能見到，是一種創新的教學方式。它突破了以往在解剖學、健康科學課上使用的成像設備教學——通過圖像學習骨骼、心臟等器官的位置，進一步將醫學知識應用於實際操作中，使得學生們能夠通過對3D精確重建的人類和動物屍體進行「虛擬」解剖，從而更深入地了解解剖學、病理學甚至真實的外科手術環境。

TMAA項目的教學路徑經過精心設計，結合了醫院、健康研究組織等醫學專家的意見，課程包括醫療科學、生物學、人類疾病、人體解剖、生理學、醫學術語、運動機能學、AP研究等課題。