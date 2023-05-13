橙縣亞裔生 獲總統學者表彰 加州共12人上榜

橙縣藝術高中韓裔女生Lauren Mei膺選2023美國總統藝術學者。（學校網站）

聯邦教育部 日前公布了第59屆美國總統學者（U.S. Presidential Scholars）名單，表彰161名高中畢業生在學術、藝術、職業和技術教育領域的成就。加州有12名學生上榜，其中南加有橙縣 藝術高中（Orange County High School of the Arts）韓裔 女生Lauren Mei，膺選今年美國總統藝術學者（U.S. Presidential Scholar in Arts）。

橙縣藝術高中官網10日發文指出，在取得戲劇類別的青年藝術獎（YoungArts）獲得者之後，應屆畢業生Lauren Mei又膺選為2023年美國總統學者。這是美國高中生的最高榮譽之一，旨在表彰具有卓越學術成就、領導才能和社區服務能力的高中生。

2021年12月，Lauren Mei在全國青年藝術大賽（National YoungArts Competition）中獲得了青年藝術獎，展示了她卓越技術的表演，強烈、複雜、細緻、清晰的藝術觀點，以及遠超同齡人水平的思考或表現深度。作為決賽入圍者，Lauren又參加2022年1月的全國青年藝術周，學習了密集的虛擬課程、研討會和該領域著名藝術家的指導，然後面向公眾的虛擬表演。

Lauren Mei是第三代美籍韓裔移民，她從11歲七年級開始，進入橙縣藝術高中學習。2021年進入全國青年藝術大賽時，她曾向媒體表示，將「以堅韌和自豪的態度度過一生」。雖然她的亞裔背景同主流文化有一點落差，但並沒有妨礙她迅速融入社會。

今年北加州還有一位華裔、一位韓裔和一位越南裔高中生膺選為總統學者。白宮總統學者委員會根據候選人的學術、藝術和技術成就、論文、學校評估和成績單，以及對社區服務和領導力的表現來評選學者。今年全國約有370萬名高中畢業生，其中超過5000人有資格獲得2023年獎項，依據他們在SAT或ACT考試中的出色表現，或者由各州教育廳長或青年藝術家基金會YoungArts等合作夥伴推薦。