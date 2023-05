橙縣亞裔生 獲總統學者表彰 加州共12人上榜

橙縣藝術高中韓裔女生Lauren Mei膺選2023美國總統藝術學者。(學校網站)

聯邦教育部 日前公布了第59屆美國總統學者(U.S. Presidential Scholars)名單,表彰161名高中畢業生在學術、藝術、職業和技術教育領域的成就。加州有12名學生上榜,其中南加有橙縣 藝術高中(Orange County High School of the Arts)韓裔 女生Lauren Mei,膺選今年美國總統藝術學者(U.S. Presidential Scholar in Arts)。

橙縣藝術高中官網10日發文指出,在取得戲劇類別的青年藝術獎(YoungArts)獲得者之後,應屆畢業生Lauren Mei又膺選為2023年美國總統學者。這是美國高中生的最高榮譽之一,旨在表彰具有卓越學術成就、領導才能和社區服務能力的高中生。

2021年12月,Lauren Mei在全國青年藝術大賽(National YoungArts Competition)中獲得了青年藝術獎,展示了她卓越技術的表演,強烈、複雜、細緻、清晰的藝術觀點,以及遠超同齡人水平的思考或表現深度。作為決賽入圍者,Lauren又參加2022年1月的全國青年藝術周,學習了密集的虛擬課程、研討會和該領域著名藝術家的指導,然後面向公眾的虛擬表演。

Lauren Mei是第三代美籍韓裔移民,她從11歲七年級開始,進入橙縣藝術高中學習。2021年進入全國青年藝術大賽時,她曾向媒體表示,將「以堅韌和自豪的態度度過一生」。雖然她的亞裔背景同主流文化有一點落差,但並沒有妨礙她迅速融入社會。

今年北加州還有一位華裔、一位韓裔和一位越南裔高中生膺選為總統學者。白宮總統學者委員會根據候選人的學術、藝術和技術成就、論文、學校評估和成績單,以及對社區服務和領導力的表現來評選學者。今年全國約有370萬名高中畢業生,其中超過5000人有資格獲得2023年獎項,依據他們在SAT或ACT考試中的出色表現,或者由各州教育廳長或青年藝術家基金會YoungArts等合作夥伴推薦。