最新的大學招生政策趨勢 4/15週六九場連播

世界日報 「2023春季升學 規劃講座」將於4月15日（星期六）下午1點至5點半，通過Zoom Meeting舉辦。九場連播，邀請教育 業界專家，為亞裔學生及家長提供滿滿的資訊，分析最新的大學招生 政策趨勢。

世界日報升學規劃講座行之多年，每年分春季及秋季兩次舉辦，一直受到家長與學生歡迎。當天下午九場講座時間及主講人如下：

第1場一點至一點半，由陳肇新博士主講：Medical School Admission Success-Unique Expertise成功進入醫學 院-與眾不同的專長（中文演講）。第2場一點半至兩點，由陳肇新博士主講：How I Get Accepted By Harvard 哈佛大學成功錄取的申請策略（英文演講）。第3場兩點至兩點半，Elite Prep（Elite教育）中文部/分校主任Charlie Tu主講：大學申請實例分析：成千上萬申請者中，如何讓自己脫穎而出（中文演講）。第4場兩點半至三點，Elite Prep（Elite教育）Education Consultant資深教育升學顧問Berry Chiu主講：十個大學申請中不可犯的錯誤（中文演講）。第5場三點至三點半，飛達教育創辦人CEO魏昕主講：2023名校申请成功案例深度剖析: 纽约时报热门话题「亚裔学生不像亚裔」（中文演講）。第6場三點半至四點，史坦福領袖教育 策劃執行長Angie Wang主講：新生/轉學生申請頂級大學配額密笈 ，詳解申請獎助學金（中文演講）。第7場四點至四點半，Admission Masters執行長Jenny Wheatley主講：2023College Admissions Trends and Strategies大學招生趨勢與策略（英文演講）。第8場四點半至五點，由豪杰訓練中心創辦人周迪主講：豪杰引導學生攻藤校和頂尖私立大學,獲得高額獎學金By Merit Basis（中文演講）。第9場五點至五點半，由C2 Education Center Director Alan Gao主講：All you need to know about the Digital SAT（中/英文演講）。

線上講座位置有限，有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名，報名的上線註冊連接是：https://reurl.cc/gZnGQR，或掃描二維碼（如附圖）註冊。如欲了解更多詳情，可洽323-268-4982。