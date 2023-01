雷傑納隆科學獎2023學者榜／彭英發研發紅外激光 阻斷細胞感染

亞凱迪亞高中生彭英發獲選2023雷傑納隆學者。(受訪者提供)

由 SARS-CoV-2傳播引起的新冠病毒(COVID-19)大流行,嚴重傷害人類健康並造成致命後果,同時也激發了少年學子研發治療方法阻斷病毒傳播。亞凱迪亞 高中(Arcadia HS)彭英發(Ian Peng)研發紅外激光照射阻斷細胞感染,榮膺年度雷傑納隆科學獎學者(STS Scholar) 。

彭英發的研究項目題目「在近紅外激光(鐳射)照射下通過ACE2功能化光熱吸收劑使SARS-CoV-2替代物失活」(Deactivation of SARS-CoV-2 Surrogates via ACE2-Functionalized Photothermal Absorbents Under Near-Infrared Laser Exposure),他介紹,儘管已經開發出疫苗和單克隆抗體療法,但快速進化的SARS-CoV-2變體會危及現有療法的效果,並繼續對全球健康構成嚴重威脅。由於血管緊張素轉換酶2 (ACE2) 是SARS-CoV-2刺突蛋白的已確認受體,因此可以將其設計用於抗病毒治療。在這項研究中,光熱吸收劑 (PTA),特別是金納米棒和吲哚菁綠顆粒,被 ACE2功能化後,不僅可以阻斷細胞感染,還可以通過近紅外激光照射細胞產生的熱量,作為消滅傳染性病毒體的媒介。

使用含有SARS-CoV-2刺突蛋白基因的質粒(一種環狀DNA分子),可以產生模擬冠狀病毒的假型病毒顆粒來感染易感細胞。這項研究結果表明,經ACE2功能化的PTA能夠有效減少病毒對細胞的感染。最重要的是,在808-nm NIR激光照射下,經ACE2功能化的PTA產生的局部熱療,僅五分鐘即可導致病毒分解。總而言之,PTA具有病毒誘餌和破壞性的雙重功能,在治療新冠等快速變異的病毒物種方面,可能具有特別的優勢。

儘管全球大流行病對各行各業造成重大障礙,但也激發彭英發研究治療項目的想法。最初,他對研究人員如何開發對抗致命冠狀病毒的新方法很感興趣,閱讀PubMed和Nature等網站發表有關該主題的文章。後來,作為研究實習生產生了親自嘗試對抗新冠的動力。出乎意料的是,這段不尋常的旅程讓他取得出色成果,並且膺選為雷傑納隆學者。

彭英發非常感謝導師、家人和朋友,在整個過程中對他的所有指導和支持,同時也非常榮幸能成為很有潛力的高中學者之一。目前他已經申請了幾所常春藤盟校以及加州大學 (UC),計劃在大學主修生物醫學 工程,希望將來攻讀醫學博士學位和從事研究型職業。