南加秋季校際辯論賽 聖瑪利諾高中獨得大獎受表彰

聖瑪利諾學區教委會張志堅（右一）等表彰聖瑪利諾高中隊（左起至中間）贏得南加州秋季演講辯論賽大獎。（記者丁曙／攝影）

由南加州 辯論聯盟（Southern California Debate League）主辦的2022秋季校際辯論賽近期在Schurr高中舉行，以華裔生為主的聖瑪利諾 高中（San Marino HS）巨人（Titan）隊獨得第一名大獎（Sweepstakes），本周受到學區 教委會的表彰。

這場比賽的項目範圍，從正方支持和辯方反對某項決議的林肯道格拉斯（Lincoln Douglas）辯論模式，到學生模仿議員進行立法程序的國會辯論（Congress），從平台演講（Platform）到即興演講（Limited Preparation）等，來自超過12所學校的學生聚集在一起，充滿熱情地討論時事並且闡述個人觀點和捍衛自己的立場。

拿到名次和獎項的選手包括Yannie Chau、Celine Chih、Abby Geng、Jane Kang、Kurdish Randhawa、Nikki Yamamoto、Valeri Zhu、Libby Esbenshade、Ellie Vitan、Rahil Siddiqi、Truman Koch、Davis Liang、Caroline Louie、Winston Chou、Connor Huang、Kathryn Shew、Jennifer Xie、Caroline Wong。

聖瑪利諾高中演講與辯論促進會會長、學生家長Helen Phan說，每天，項目總監 Matt Slimp都會鼓勵學生成為有效的溝通者，超越自身情況，支持那些弱勢者，並用自己的聲音傳達他們的心聲。在練習過程中，隊員們提高了自己的口頭和書面交際能力，尋找自我提升的機會，建立社區的歸屬感。

聖瑪利諾學區教委張志堅說，演講和辯論一直是大學招生委員會最青睞的課外活動之一，學生們通過練習、培訓和比賽，獲得一套獨特的技能，幫助他們批判性地思考，清晰地表達想法，以及邏輯性論證和推理。演講和辯論不僅競爭性強，而且對個人的知識積累、臨場反應都是考驗和挑戰。演講和辯論也是學生可以擁有的最有價值的經歷之一，這些技能在以後的生活中也很實用。