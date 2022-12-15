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聖塔蒙尼卡學院 連續32年轉加大第1

記者丁曙／綜合報導
UCLA招生人員在SMC校園舉辦大學博覽會。（SMC提供）
UCLA招生人員在SMC校園舉辦大學博覽會。（SMC提供）

加州大學（UC）輸送轉校生（transfers）是檢驗社區學院（Community College）教學品質的重要標誌。據加州大學信息中心最近發布的2021-2022年轉學數據，洛杉磯縣聖塔蒙尼卡學院 (SMC) 連續32年排名第一，包括在2021-2022學年向加州大學系統各校園輸送了1200名學生，而巴沙迪那學院（PCC）也輸送了987人排名第三。

同時，聖塔蒙尼卡學院還保持了非裔（59人）和拉丁裔（246人）畢業生向加州大學轉學人數第一，並繼續保持轉學人數到南加州大學 (USC) 和瑪麗蒙特大學 (LMU)領先。此外，該校也是密西西比河以西通往常春藤盟校哥倫比亞大學（Columbia University）的跳板。

在加州大學系統中，洛杉磯加大（UCLA）仍然是SMC學生最青睞的校園，在本學年1200名轉學生中，有412人前往UCLA校區，其次是194人去了聖地牙哥加大（UCSD），以及133人去了爾灣加大（UCI）。

另據年度數據，聖塔蒙尼卡學院轉校生有124人在南加大註冊、117名被瑪麗蒙特大學 (LMU)大學錄取，轉校生數量超過任何其他社區大學。

SMC還保持著向哥倫比亞大學輸送更多轉學生的長期紀錄，超過了密西西比河以西的任何其他社區大學。該校有26名轉學生於2022年春季和秋季就讀於哥倫比亞大學。

為幫助畢業生成功轉校，SMC舉辦了2022年秋季大學博覽會（College Fair），大約150個四年制大學參加，已接近大流行前的數字，各校招生人員並與該校近2000名學生互動，利用許多現場、線上和混合研討會，指導該校畢業生走上成功的轉學之路，繼續攻讀學士學位。

SMC校長杰弗瑞（Kathryn E. Jeffery）博士說，全校師生慶祝連續32年成為向加州大學轉學生排名第一的社區學院，輸送畢業生前往加州大學以及南加州大學和瑪麗蒙特大學深造。這些數字說明了SMC 教職員工全心的奉獻精神，更重要的是，這個數據凸顯了學生積極進取的精神和辛勤工作，他們克服疫情干擾，實現了轉入夢想大學的目標。

USC招生人員在SMC校園擺攤位與學生互動。（SMC提供）
USC招生人員在SMC校園擺攤位與學生互動。（SMC提供）

加州大學 南加大 哥倫比亞大學

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