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首位美籍 UCLA院長史嘉柏獲頒留台傑出校友

記者張庭瑜/洛杉磯綜合報導
黃敏境處長（左）代表教育部頒發全球留台傑出校友獎給史嘉柏教授。（經文處提供）
黃敏境處長（左）代表教育部頒發全球留台傑出校友獎給史嘉柏教授。（經文處提供）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長，10月27日代表教育部頒發第三屆「全球留台傑出校友獎」，洛杉磯加州大學(UCLA)人文學院院長史嘉柏(David Schaberg)教授榮獲此獎。今年共選出十位受獎人，史嘉柏是該獎辦理以來，首位美國獲獎者。

2018年首度辦理的「全球留台傑出校友獎」，為教育部表彰曾赴台灣就學外國友人的傑出表現，並促進與台灣合作互動所設立的獎項。獎項每兩年舉辦一次，每次挑選五至十位曾在台灣求學的外國校友，在學術、工商、政治、人文傳播等專業領域，有傑出成就及貢獻者，並給予表揚。

獲獎的史嘉柏自小對語言學習就有興趣，就讀史丹福大學（Stanford University）時接觸中文，參加「亞洲志工」計畫訪問台灣。參訪期間台灣人的熱情友善讓他印象深刻，決心赴台求學。

1986年大學畢業後，史嘉柏專程赴國立台灣大學中文系選讀，期間接觸春秋、左傳和詩經等古代文本，產生濃厚興趣。在台求學的兩年時間，也為他打下後來研究重心的基礎。他在1988年返美就讀哈佛大學，對古代文學的研究並未間斷，將左傳、諸子百家等文本讀的滾瓜爛熟。

史嘉柏在取得哈佛大學博士學位後，任教於UCLA，目前擔任人文學院院長，作育無數英才。他並在UCLA自2014年起推動的台灣研究計畫擔任共同主持人，幫助學子深入研究台灣歷史、文化及社會發展，突顯台灣傳承經典文學藝術的貢獻。史嘉柏更表示，該計畫已學術性地聚焦台灣在現代東亞文化的獨特角色。

黃敏境代表教育部潘文忠部長頒獎致詞時表示，史嘉柏是當今西方學界研究中華古代經典，最重要的學者之一，深獲學術界推崇。他擔任UCLA人文學院院長十年以來，協助推動台灣研究計畫，在台美教育的交流更有重大貢獻。

史嘉柏受訪時表示，很感謝40年前在台灣留學時，同事及教授給他的幫助。不但對身為外國人的他時刻包容，更把自己所知的中國文化及台灣文化全數介紹。在課後也時常帶著才18歲的他到處觀光，讓他對台灣的人情、及不同文化有更深了解。他回來加州後，對台灣小吃和風景念念不忘，不時重返台灣餐廳回味臭豆腐的滋味。提及台灣之旅是他人生最快樂的經驗之一。

出席頒獎餐會的貴賓，包括洛杉磯加州大學國際部副校長范芝芬 (Cindy Fan)教授、亞太中心主任周敏 (Min Zhou)教授、台灣與世界計畫博士後研究戴世展博士、羅巍博士、台灣師範大學與UCLA 優華語校對校合作教師高幼蘋博士、國立東華大學社會系暨UCLA訪問學者梁莉芳教授。經文處教育組藍先茜組長、新聞組王冠惠組長、政治組陳碩廷副組長以及楊博容副領事等人也出席參加。

訪問台灣的學者與黃敏境處長（左三）和受獎者合影。（記者張庭瑜/攝影）
訪問台灣的學者與黃敏境處長（左三）和受獎者合影。（記者張庭瑜/攝影）

教育部 UCLA 加州大學

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