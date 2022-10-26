疫情遠距上課 亞裔生英文數學成績變差

數據顯示，疫情期間取消實體課程確實影響到學生的成績。（圖：加州教育廳提供）

加州 教育廳 (State Department of Education) 24日發布2022年大學前學生數學、英語分數調研數據，結果顯示，新冠疫情 導致實體授課中斷，並導致學生們的數學和英文成績下降，亞裔 生也不例外，只是影響不大。

加州教育廳表示，2022年學生的數學和英文成績，較疫情前的2019年下降得厲害。在針對這兩科考試中，加州三分之一學生數學不及格，超過一半的學生英文不及格。教育廳認為，這與疫情期間無法實體授課相關。在2020年至2021年期間，為了阻止新冠疫情擴散，加州大多數學生都在家遠程上課。直到2021年春季，才恢復全部或部分實體上課模式。

這項針對數學和英文的考試2019年之後因疫情暫停，2022年是疫情後第一次舉行。

不過加州相比其他州的學生成績算不錯，其他州學生成績下降更厲害。並且對比加州2021年舉行的其他考試成績，2022年學生們的成績已經在明顯改善中。

報告顯示，今年的考試中，大多數非裔、拉丁裔和低收入家庭學生數學成績都不達標。數據顯示，亞裔學生不論在英文還是數學測試中，及格及以上的學生比例最高。在2022年的英文考試成績中，有75%的亞裔生達標或超標。在數學考試中，有69%的亞裔生達標或超標。而疫情雖對亞裔生的成績有影響，但不大。相比2019年的考試成績，亞裔生中英文和數學達標的比例分別是77%和74%。

2021年以來，加州政府投入了一次性的44億元以及40億元分期資金，用於加強常規課程以外的教育機會。加州教育委員會主席 Linda Darling-Hammond 表示，常規課以外的學生心理健康課，體能課，老師培訓課等，都是學生學術成績進步不可或缺的努力。