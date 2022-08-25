哈佛校友經驗談 招生官新標準「高中課內看到課外」

張鴻于（左一）錄取哈佛大學後，和另一位同學去探望他們的小學數學和科學華裔教師黃彥章（中）感謝師恩。（受訪者提供）

最近三年，美國大學招生 政策發生了重大變革，取消了SAT 和ACT 考試，使擅長標準化考試的亞裔生失去了一方展現優勢的平台，大學如何篩選申請者？今年新錄取常春藤大學的華裔生以個人親身體驗認為，新政策有利有弊，亞裔生須審時度勢。

哈佛大學校2026屆新生張鴻于（Harrison Zhang）指出，隨著大學越來越傾向於整體評估招生政策，包括申請人的其他指標（適合度、個性、獨特性），因此，標準化的測試指標，尤其是SAT和ACT正在失去作用。在排名前20至前五（T20-T5）大學中尤其如此。這些大學中，具有完美或接近完美的考試成績（4.0 GPA，1600 SAT，36 ACT，AP考試5分等）的申請人數量，相當於名校可以接納的新生入學人數的五至六倍以上。

他說，眾多「菁英」大學的申請者都擁有接近完美的標考成績，大學招生委員會幾乎假設了這一點，那些考分不高的申請者們，可能都不會被錄取。但招生官還能夠使用其他因素來確定學術準備，從高中課程到課外活動，再到論文寫作風格。

張鴻于分析，美國排名前20的大學，標準考試和GPA成績可能不會在錄取中起主要作用。但對於其他學院可能會這樣做，尤其是像加州大學這樣每年收到超過10萬份申請書的公立大學。隨著SAT/ACT標準考試成績被取消，GPA 在篩選申請人時變得更加重要。但是，他仍然鼓勵申請人提交SAT/ACT成績，可能比不提交成績的申請人略占優勢。但是，張鴻于提醒，「只有當你的考分高於您申請的大學的中位數時，這才有用。否則，如果該大學是可以選擇性提交標準考分的，我強烈建議你不要提交。」

張鴻于以身作則，他向申請的所有大學包括哈佛都提交了SAT成績。 但是，有些同學的SAT成績等於或高於他，然而他們最終仍被哈佛或其他常春藤盟校拒絕，所以，他認為標準考分不會對錄取產生太大影響，尤其對於T20-T5 大學。

但是，麻省理工（MIT）是一個例外，正在恢復對明年入學的2027屆申請人的SAT/ACT考分要求。多項研究表明，SAT/ACT分數與大學畢業率呈正相關。雖然，考試成績可以助推申請人踏入菁英大學的校門。例如，一個人的SAT分數從1560分增長到1600分。但是，表面上的分數，要比專注於自己所熱愛領域的課外活動，所占據的權重要小得多。