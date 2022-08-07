寫作溝通與領導力 進名校關鍵要素

學員們於project echo舉辦的創業者創業計劃大賽中取得佳績。（豪杰訓練中心提供）

豪杰訓練中心創辦人周迪女士，曾為亞凱迪亞 市最熱門的房產經紀，更曾接手超過80％的富豪區房產，卻因見證孩子上學期間的種種困擾跨行教育 界，成功培養出無數申請到名校的優秀孩子，並將於世界日報8月20日（周六）舉辦的秋季升學 規劃zoom線上直播講座，分享培育心得及孩子如何真正成為大學中的頂尖贏家。

豪杰訓練中心2014年成立，從開張起便主張引導學生申請藤校和頂尖的私立大學，並為自己爭取到錄取通知書和高額獎學金。周迪表示，這次講座將把重點重放在申請到名校的關鍵三大點，及家長的心態該如何調適。

周迪表示，訓練中心的孩子之所以能成功，只因他們完成了最關鍵的三大點中最關鍵的一點，分別為寫作、溝通跟領導能力。而申請大學最關鍵的一點也是論文內容，一旦能夠幫孩子找到個人特質，不論在學校生活或是職場都能如魚得水一般，也會具有一定的溝通及領導能力，能在自己的領域閃閃發光。

周迪也指出，普遍華人家長常有盲從的通病，比如在看到身邊許多人送孩子前往補習班後，便把自家孩子也送去參加。這樣的盲從反而會扼殺孩子的本質，最重要的是培養出孩子的能力，讓他們有溝通能力，才能在主流社會真正適應，成為頂尖人才。

從房地產跨行至教育界的周迪也透露出了轉行契機，在看著自家孩子在家中練習演講，及工作遇到的瓶頸，讓她不由得思考是否教育模式出了問題，並暗自決心成立一所訓練中心，讓華裔孩子不但成績好，也有一定的核心價值。開業至今，周迪曾遇過各種挑戰，但她仍然很樂意持續在教育界繼續深耕。

2022秋季升學規劃講座註冊連結為http://shorturl.at/fgL16，也可掃描附件的二維碼。