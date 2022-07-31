南加華裔家長教師協會 43周年慶 張曼君博士獲終身成就獎

加州眾議員方樹強（左）和南加華裔家長教師協會會長劉榮文教授（右）授予張曼君博士（中）教育終身成就獎。（記者楊青／攝影）

南加州華裔 家長教師協會30日舉辦創會43周年慶暨張曼君博士「傑出領袖，華人之光」第17屆優秀學生獎學金頒獎典禮，南加州將近半個世紀以來，為在美華人教育默默奉獻的教育工作者、青少年中心組織負責人、學區教委總監、優秀學生代表和家長共襄盛舉。

加州眾議員方樹強和南加華裔家長教師協會主席劉榮文教授，將2022年教育終身成就獎授予張曼君博士。劉榮文表示，作爲全美亞裔最高的教育官員，張曼君博士從事教育和政府服務半個世紀，服務國家和社會，曾任聯邦教育部 助理副部長，尤其在規畫及推動全美外國出生學生學習第二語言英語的各項計畫方面貢獻卓越。

他說，張曼君博士服務社區多年，在70年代後期與華裔教育領袖創立了的華裔教師家長協會，並擔任1991-1994年會長，協助新移民學生與家長克服各種困難。她一向以敢言著稱，為華裔學生爭取到許多平等權益。她在加州教育委員任期中，參與重大決策，建樹良多，並以她的影響力，多方奔走，成功地將完整的中國古代史及近代史放入全美一年級至12年級的社會科學教科書中，今日全美中學生才能學到較完整中國五千年歷史與文化。美國學生有機會學習中國歷史與文化，有助於主流社會對華裔美人的重視與尊重，加州教科書也帶動美國各州對中國歷史和文化的跟進。

張曼君和她的丈夫安德森（奧斯卡音效獎得主）及弟弟張自豪等家人出席頒獎午宴，她分享了自己隨家人從中國到澳門到台灣到美國的移民經歷，也分享了自己從蒙特利公園到洛杉磯到加州到聯邦政府的職業生涯，她特別感謝自己的父親一生對教育的重視，感謝母親一生為養育七個孩子的辛勞付出。她鼓勵華人青少年學子勤奮向學，抓住機遇，成就優秀的自己。

亞凱迪亞高中畢業生劉凱琳（Kailin Liu）、南巴沙迪那高中畢業生劉天龍（Christopher Liu）、阿罕布拉高中畢業生吳宇茵（Rebecca Wu），在南加州華裔家長教師協會今年優秀學生獎學金評選中脫穎而出，登台領獎並各獲獎金800元。

劉凱琳是今年亞凱迪亞高中畢業生代表，也是校羽毛球隊隊長，個人多次獲得全國及地方賽冠軍，並帶領校隊多次獲得加州校際聯盟冠軍，今秋將就讀南加大。南巴沙迪那高中最佳學生運動員劉天龍擔任校羽球隊長，率領校隊在各項比賽中屢獲佳績，他將就讀聖地牙哥加大。吳宇茵是阿罕布拉高中演講辯論隊隊長和美國未來商業領袖俱樂部主席，她將入讀史丹福大學。

協會今年首次增設「劉子傑博士領導力獎學金」，由目前就讀常春藤名校達特茅斯學院華裔生王子卓（Oliver Wang）獲得，他今秋將升大二主修政府、經濟和環境科學，擔任校報編輯，業餘時間輔導低收入家庭孩童。在格蘭杜拉高中期間，擔任學生會副主席，並創辦網站為全校幾十個分散的學生興趣團體提供橫向聯繫平台，增加校園互動。

即將升入美國空軍官校大三的學子李德睿是2020年本協會獎學金獲獎者之一，協會特別邀請到他的父親李先達，分享華裔子弟申請就讀美國軍校的經驗。

在本次典禮中，協會授予汪老師美術學院院長汪蕾「傑出美術教育家」稱號，表彰她在50年美術教育生涯中的卓越貢獻。