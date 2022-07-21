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大學專業起薪 計算機工程居首

記者邵敏╱洛杉磯綜合報導
計算機工程專業畢業的學生，學士學位中位數年收入起薪可達8萬300元。（Unsplash.com）
計算機工程專業畢業的學生，學士學位中位數年收入起薪可達8萬300元。（Unsplash.com）

眾所周知，在美國社會高學歷畢業後的收入也會相應提高，此外，不同專業畢業生起薪的差別也很大。數據顯示，工程領域的畢業生起薪特別高，其中計算機工程專業（Computer engineering）畢業的學生最高，只要擁有學士學位，中位數年收入起薪就可達8萬300元。

根據聯邦勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）的數據，2022年第一季度，25歲及以上至少擁有學士學位的全職員工，平均每周工資中位數為1525 元，而擁有高中文憑沒有上過大學的人，平均每周工資為827元。在眾多專業中，擁有一定學位的畢業生，尤其是工程領域的畢業生，起薪特別高。

薪酬軟件和數據公司Payscale進行一項全國性在線薪資調查，列出學士學位畢業生中起薪中位數最高的十個大學專業，以及每個專業中畢業生起薪中位數最高的學校。該調查從2019年7月至2022年7月期間進行，約有25萬名擁有學士學位，且沒有更高學歷的員工參與調查。

美國排名前五起薪最高的大學專業。（製表：記者邵敏）
美國排名前五起薪最高的大學專業。（製表：記者邵敏）

在起薪中位數最高的十大專業中，排名第一的是計算機工程，起薪中位數是8萬300元，聖地牙哥加大(University of California, San Diego)是該專業校友起薪中位數最高的院校，年薪達9萬7500元。

排名第二的是計算機科學（Computer science），起薪中位數7萬7300元，該專業校友起薪中位數最高的院校是史丹福大學（Stanford University），年薪可達11萬9000元；排名第三的是軟件工程（Software engineering），起薪中位數是7萬5900元，，聖荷西州大（San Jose State University）是該專業校友起薪中位數最高的院校，畢業生的起薪中位數是9萬2100元。

緊接著排名前十、起薪中位數最高的幾個專業，分別是電氣工程（Electrical engineering）、航空航天工程（Aerospace engineering）、化學工程（Chemical engineering）、生物醫學工程（Biomedical engineering）、材料科學和工程（Materials science and engineering）、工業工程（Industrial engineering）和應用數學（Applied mathematics）。

史丹福大學 醫學 聖地牙哥

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